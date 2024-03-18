ترامب: على نتانياهو إنهاء الحرب والعودة إلى السلام

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة، وذلك خلال مقابلة على قناة ((فوكس نيوز)). وقال موقع ((أكسيوس)) إن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر.

وتأتي تعليقات ترامب في المقابلة التي تم بثها الأحد، في أعقاب دعوات وجهها الجمعة مع مذيع برنامج ((فوكس آند فريندز)) على ((فوكس نيوز)) بريان كيلميد، بأن على إسرائيل ((إنهاء المشكلة)). ونقل موقع ((أكسيوس)) عن ترامب قوله الجمعة: ((لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لو كنت رئيساً لما حدث هذا أبداً)).

ولم يتحدث ترامب الأحد عن الرهائن أو أي شروط أخرى سيدعمها للتوسط في وقف إطلاق النار. وقال، رداً على سؤال بشأن ما الذي يمكن أن يقوله لنتانياهو بشأن الحرب في غزة: ((عليك الانتهاء من الأمر، والقيام بذلك بسرعة، والعودة إلى عالم السلام)). وأضاف ترامب أن انتقاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإسرائيل جاء بدوافع السياسة الداخلية.

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