الاتحاد الأوروبي: إسرائيل حولت غزة إلى مقبرة مفتوحة

يعاني نصف سكان غزة من جوع ((كارثي)) بينما يتوقع بأن تضرب المجاعة شمال قطاع غزة ((في أي وقت)) بين الآن ومايو في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك، وفق ما جاء في تقييم أمن غذائي مدعوم من الأمم المتحدة، أمس، فيما قال الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل حولت القطاع إلى ((مقبرة مفتوحة)) وتتسبب في حدوث مجاعة وتستخدم التجويع سلاحاً في الحرب.

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بيث بيكدول لفرانس برس إن ((وجود 50 في المئة من كامل السكان عند مستويات كارثية، قريبة من المجاعة، هو أمر غير مسبوق)).

وأفادت وكالات إغاثية عن صعوبات في بلوغ المنطقة لتوزيع المواد الغذائية وغير ذلك من المساعدات.

مجاعة وشيكة

وقال التقرير إن ((المجاعة وشيكة في المناطق الشمالية ويتوقع بأن تحدث في أي وقت بين منتصف مارس ومايو 2024)). وأضاف ((كل الأدلة تشير إلى تسارع كبير في الوفيات وسوء التغذية. انتظار تصنيف مجاعة بأثر رجعي قبل التحرّك هو أمر لا يمكن قبوله)).

وذكر التقرير بأن المجاعة ستحصل بناء على ((السيناريو الأكثر ترجيحاً))، على أساس الفرضيات التي تفيد بأن النزاع سيتصاعد، بما في ذلك عبر هجوم بري في رفح، وستواصل الأعمال العدائية عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

في الأثناء، قال فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا)) أمس إن الجوع في قطاع غزة ((من صنع الإنسان)). وأضاف خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يمكن حل الأزمة وتغيير مسار الأمور من خلال إرادة سياسية سديدة، مشيراً إلى أنه يمكن ((إغراق)) غزة بالطعام من خلال المعابر.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حوّلت القطاع إلى ((مقبرة مفتوحة)). وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: ((كانت غزة قبل الحرب سجناً مفتوحاً. باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة)). وأضاف ((إنها مقبرة لعشرات آلاف الأشخاص كما أنها مقبرة للكثير من أهم مبادئ القانون الإنساني)).

كما قال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل ((في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص)). وأضاف ((هذا غير مقبول. المجاعة تستخدم سلاح حرب. إسرائيل تتسبب في المجاعة)).

ورداً على ذلك، حث يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي بوريل على ((التوقف عن مهاجمة إسرائيل والاعتراف بحقنا في الدفاع عن النفس ضد جرائم حماس)). وقال كاتس على منصة ((إكس)) إن إسرائيل سمحت ((بدخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر، لأي شخص يرغب في المساعدة))، لكن هذه المساعدة ((جرى إعاقتها بعنف)) من قبل مسلحي حركة (حماس) ((بالتعاون)) مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

عرقلة المساعدات

إلى ذلك، اتهمت منظمة ((أوكسفام)) غير الحكومية في تقرير إسرائيل بـ((تعمد)) منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقالت أوكسفام في تقريرها: ((رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة)). وقالت ((أوكسفام)) إن ((الظروف التي شهدناها في غزة أسوأ من كونها كارثية))، في وقت بات القطاع على شفا مجاعة.

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