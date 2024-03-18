ولاية بوتين الجديدة تجعله أطول زعماء روسيا بقاء في المنصب

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 87.29 %، وتعني النتائج أن بوتين (71 عاماً) سيضمن بسهولة فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات ستجعله يتفوق على جوزيف ستالين، ليصبح أطول زعماء روسيا بقاء في المنصب منذ أكثر من 200 عام.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، أنه بعد فرز ما يقرب من 100 بالمئة من جميع الدوائر الانتخابية، حصل بوتين على 87.29 بالمئة من الأصوات يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31 %، وفلاديسلاف دافانكوف 3.79% وليونيد سلوتسكي 3.19 %.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن ما يقرب من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق.

وأكد بوتين أن الشعب الروسي هو مصدر القوة في البلاد، ومن صوت كل مواطن تتشكل الإرادة الموحدة لشعوب روسيا الاتحادية. وقال بوتين في مقر حملته: ((هذا شيء مهم للغاية، إنه ليس ذا طبيعة قانونية رسمية، فمصدر القوة في البلاد هو الشعب الروسي. والإرادة الموحدة لشعوب الاتحاد الروسي تتكون من صوت كل مواطن في روسيا)).

وقال بوتين لأنصاره في خطاب النصر إنه سيعطي أولوية لحل المسائل المتعلقة بالـ((العملية العسكرية الخاصة)) تنفذها روسيا في أوكرانيا وسيعزز قوة الجيش الروسي.

وأضاف: ((أمامنا العديد من المهام. ولكن عندما نتوحد، بغض النظر عمن يريد ترهيبنا، ولن ينجحوا أبداً في المستقبل)).

وقالت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي في بيانات إن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة بسبب سجن المعارضين السياسيين والرقابة. فيما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ((هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله)). ورفض بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الانتقادات الأمريكية للانتخابات التي قالت واشنطن إنها لم تكن حرة ولا نزيهة. وقال إن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، ووصف المحاولات الغربية لتصوير الانتخابات على أنها غير شرعية بـ((السخيفة)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز