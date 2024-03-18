أطراف القتال في السودان تعلن استعدادها لإيصال المساعدات

أبدت أطراف القتال في السودان الالتزام بتعهداتها بشأن إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، في ظل تحذيرات أممية من كارثة إنسانية تواجه 25 مليون شخص في البلاد، في وقت تصاعدت حدة المواجهات العسكرية في محيط سلاح الإشارة بالخرطوم بحري شمال العاصمة، ولا تزال المعارك مستمرة بين الجيش والدعم السريع، حيث تسعى الأخيرة للسيطرة على هذه المنطقة العسكرية، فيما أعلن الجيش التصدي لهجمات عنيفة.

ومنحت السلطات السودانية وكالات أممية إذناً بالعبور وإدخال 60 شاحنة محملة بالإغاثة عبر مدينة أدري التشادية إلى مدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور.

في غضون ذلك، قالت قوات الدعم السريع إن قيادتها أصدرت توجيهات ميدانية صارمة للقادة والأفراد لضمان تنفيذ تعهداتها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإعانات للمحتاجين في كل المدن والقرى والأرياف الواقعة في نطاق سيطرة قواتها.

ومنحت السلطات السودانية استثناء إذن عبور للأمم المتحدة بدخول المساعدات المقدرة بـ 60 شاحنة عبر أدري التشادية إلى الجنينة السودانية، يذكر أن المعبر المعتمد لدى الحكومة السودانية لإدخال المساعدات من دولة تشاد هو معبر الطينة الحدودي، كما منحت مفوضية العون الإنساني السودانية اليونسيف وشركائها إذن عبور لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر.

في الأثناء، قال توم بيريلو المبعوث الخاص للولايات المتحدة للسودان إن الخيار الوحيد المتاح لوقف المأساة الإنسانية المتفاقمة في البلاد هو العمل على إسكات البنادق وتسليم السلطة للمدنيين، وحذر من خطورة عودة الفصائل المتطرفة لتصدر المشهد بعد اندلاع الحرب في البلاد في منتصف أبريل 2023. وأضاف: ((نشهد عودة الفصائل المتشددة التي رأينا السودان يقضي وقتاً طويلاً في القضاء عليها لاستعادة نوع الديمقراطية التي أرادها الناس)).

ميدانياً، جلبت قوات الدعم السريع حشوداً عسكرية إلى محيط سلاح الإشارة بالخرطوم بحري، للسيطرة عليها عقب سيطرة الجيش على الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان الثلاثاء الماضي.

وقال مصدر عسكري إن قوات الدعم السريع حشدت منذ الخميس للسيطرة على سلاح الإشارة في الخرطوم بحري، لكن القوات المسلحة صدت الهجمات.

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