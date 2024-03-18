كيف تستفيد القاهرة من ترفيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟

ضخ الاتحاد الأوروبي لمصر تمويلات بقيمة 7.4 مليارات يورو، تشمل قروضاً ميسرة واستثمارات ومنحاً. ويدعم ذلك الاتفاق جهود الدولة المصرية الرامية إلى استئناف مسار الإصلاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس إلى أن ترفيع الشراكة المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يشكل أهمية قصوى لمصر، ومردودات إيجابية على اقتصاد البلاد وكذلك على الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الفترة الماضية شهدت تعزيز التعاون على مستويات مختلفة بين الجانبين

وبلغ إجمالي التمويلات التنموية من فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص في مصر خلال الفترة من 2020 ـ 2023 نحو 12.8 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة، مقسمة على 7.3 مليارات دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليارات دولار تمويلات للقطاع الخاص.

وتعتقد رمسيس بأن ترفيع مستوى الشراكة من شأنه تعزيز هذا التعاون مع مصر، ودفع التجارة البينية مع دول الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن من بين التداعيات الإيجابية كذلك على اقتصاد مصر زيادة المشروعات الإنتاجية الجديدة، مثل مشاريع الطاقة والكهرباء وعديد من المشروعات الصناعية، مع رفع كفاءة العاملين عبر تبادل الخبرات.

وتضمنت مباحثات مصر مع الاتحاد الأوروبي التأكيد على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، فضلاً عن التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، مع مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، لما يسهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتوضح خبيرة أسواق المال أن الشراكة بين الجانبين ستنعكس أيضاً على تعزيز سعر صرف العملة المحلية عبر التمويلات الأوروبية الجديدة وبما يدعم استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار.

وقرر البنك المركزي المصري أخيراً تحرير سعر صرف العملة (تركه لآليات العرض والطلب) في قرار شكل ضربة للسوق الموازية التي كان سعر الدولار يصل فيها إلى 70 جنيهاً، بينما بلغ في السوق الرسمية حالياً دون الـ50 جنيهاً بعد التحرير.

إلى ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي المصري، سيد خضر، أهمية خطوة الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات، ويضيف: ((الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي بمثابة شهادة جديدة تدعم الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وتعزز من العلاقات التاريخية مع الاتحاد، ومن ثم تدعم تدفق استثمارات جديدة للسوق المصرية في المرحلة المقبلة))، موضحاً أن مصر من المتوقع أن تستفيد من تلك الشراكة بشكل واسع، لا سيما في ضوء حاجتها إلى استثمارات ضخمة لتعزيز توجهاتها في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

كما تستفيد من تدفق ونقل التكنولوجيا من أوروبا، بما يدعم الصناعة المصرية بشكل كبير ويعزز من تنافسية مصر في الأسواق العالمية، فضلاً عن دور ذلك في توفير فرص شغل حقيقية، مؤكداً أن الشراكات المتعددة مع الإمارات ومن ثم الاتحاد الأوروبي ستدعم بدورها جذب تدفقات واستثمارات جديدة إلى مصر لاسيما من الصين.

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