هل تقرأ النساء في المسجد الفاتحة بعد الإمام؟

الإجابة:

أولاً: لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، فالخطاب الشرعي سوّى بينهما هنا.

ثانياً: تقرأ الفاتحة، إما وجوباً، وإما استحباباً واحتياطاً، وذلك أن أهل العلم اختلفوا في المسألة، فمنهم من ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة مطلقاً، سواء أكان المصلي فذاً، أم إماماً أم مأموماً، وهذا مذهب الشافعية وبعض أهل العلم، وهو الأحوط في هذه المسألة، ومنهم من لم يرَ وجوب الفاتحة على المأموم خاصة، وقالوا إن قراءة الإمام قراءة له، وأن عليه الاستماع للإمام فقط، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة.

والخلاصة أن في الأمر سعةً، فإن قرأت فهو الأحوط والأحسن، وإن لم تقرأ فلا بأس، والصلاة صحيحة مجزئة.

والله تعالى أعلم.