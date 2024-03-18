حكم سجدة السهو

يقول سائل:

هل أقضي سجدة السهو إذا نسيت أداءها في وقتها؟

الإجابة:

إذا طال الفصل، فإن سجود السهو يسقط عنك؛ وذلك لأنه سنة في الصلاة، فهو ملتصق بها وليس صلاة مستقلة، بل تابعٌ للصلاة، فإن ذكرته في وقت قريب وإلا سقط.

وهو في الأصل سنة، فمن تعمد ترك سجود السهو فصلاته صحيحة عند بعض المذاهب. والله تعالى أعلم.