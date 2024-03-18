حكم سجدة السهو
التاريخ
3/18/2024 7:17:57 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يقول سائل:
هل أقضي سجدة السهو إذا نسيت أداءها في وقتها؟
الإجابة:
إذا طال الفصل، فإن سجود السهو يسقط عنك؛ وذلك لأنه سنة في الصلاة، فهو ملتصق بها وليس صلاة مستقلة، بل تابعٌ للصلاة، فإن ذكرته في وقت قريب وإلا سقط.
وهو في الأصل سنة، فمن تعمد ترك سجود السهو فصلاته صحيحة عند بعض المذاهب. والله تعالى أعلم.
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