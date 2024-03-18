رمضان.. فرصة سانحة للإقلاع عن التدخين

أكد الدكتور عماد النمنم، استشاري أمراض الرئة في مدينة برجيل الطبية، أن شهر رمضان الفضيل يعتبر فرصة سانحة للإقلاع عن التدخين. وشدد على أهمية الاستفادة من شهر رمضان الكريم كفرصة مثالية للإقلاع عن التدخين، الذي يعدّ من أخطر العادات غير الصحية على الجسم، حيث يعمل الانقطاع عن التدخين بكل أشكاله خلال ساعات النهار في شهر رمضان بحكم الصيام على توفير الحافز الذي يحتاجه الشخص للإقلاع عن التدخين تدريجياً وبصورة نهائية، فقد نجح الكثير من المدخنين بالحد من التدخين بصورة طبيعية خلال اليوم.

وحول مضار المدواخ والشيشة، يقول الدكتور عماد: قد يُخدع المدخنون بعدم إطلاقه لرائحة الدخان المعتادة، لكن تركيز النيكوتين فيه أقوى بكثير منه في السيجارة، حيث يعادل تركيز النيكوتين في المدواخ تدخين 3 سجائر في جلسة واحدة، ولكن هذا ليس أسوأ ما في الموضوع، حيث لا تتوقف المشكلة الأكبر بالنسبة للشيشة عند مستوى تركيز النيكوتين فيها، بل تتجاوزها إلى تركيز المواد الكيميائية التي تنتجها، فكمية المواد الكيميائية التي يطلقها دخان الشيشة أعلى بمعدل 100 مرة مقارنة بالسيجارة، فكمية المواد الكيميائية التي يتم استنشاقها خلال جلسة تدخين الشيشة لمدة 60 دقيقة تعادل تدخين 100 سيجارة، كما يجب تجنب تدخين السيجارة الإلكترونية، لأن الكثير من المدخنين الذين يلجأون إلى وسيلة التدخين هذه ينتهي بهم المطاف بالانتكاس والعودة إلى عاداتهم القديمة في التدخين.

ويؤكد الدكتور عماد أن الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، وللوصول إلى حياة خالية من التدخين تماماً، لا بد من تضافر عدد من العوامل الأساسية، منها: وضع استراتيجية واضحة، ووجود الحافز والوعي والدافع للإقلاع عن التدخين، فقد يبدو الإقلاع عن التدخين صعباً، وخاصة بالنسبة للمدخنين منذ زمن طويل، ولكن الفوائد الصحية التي يجنيها المقلعون عن التدخين ذات أثر كبير، ويتضح هذا الأثر خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل عندما يتم الامتناع عن التدخين خلال فترة النهار، لذا يجب على المدخنين جعل صيام شهر رمضان خطوة محفزة للإقلاع عن التدخين إلى الأبد.

وحول الفوائد الصحية الجمّة والأثر الذي يتركه التوقف عن التدخين في جسم المقلعين عن التدخين، يقول الدكتور عماد: تبدأ التغييرات تطرأ على الجسم خلال أول 20 دقيقة من التوقف عن التدخين، حيث يبدأ ضغط الدم في الانخفاض، وتتحسن الدورة الدموية في غضون بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، وتعود حاستا الشم والتذوق للعمل بفعالية، ويصبح التنفس أسهل وتتحسن وظائف الرئة بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 30 % خلال الأسبوع الأول، وبذلك فهي فرصة لإخراج السموم بشكل عام من الجسم، وخاصة الرئة.