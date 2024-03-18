«ترام دبي».. أيقونة التنقل المستدام

يعتبر ((ترام دبي)) إحدى وسائل النقل العام الصديقة للبيئة، الذي شغّلته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وصمم وفق معايير عالمية تلامس حياة المستخدمين له والسكان المقيمين في أماكن مروره، ويعدّ ترام دبي الأول عالمياً في مجال المحافظة على البيئة، حيث لا يستخدم الوقود أو الغاز لتشغيله، إنما يشغّل باستخدام التغذية الكهربائية الأرضية، دون الحاجة لأسلاك هوائية على كامل الخط، بحيث لا ينجم عن تشغيله انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والملوثات المصاحبة لعملية حرق الوقود.

ريادة عالمية

وجاء تشغيل ((ترام دبي)) في إطار تعزيز هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها للارتقاء بالاستدامة، لتصبح من أكثر الجهات الحكومية استدامة في مجال الطرق والنقل عالمياً، والذي تعمل على ترجمته تحت شعار ((الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام))، كمنهج عمل، وهي ذاتها الغاية الاستراتيجية الثانية للهيئة، التي بذلت منذ تأسيسها جهوداً كبيرة لتحقيقها، وسخرت جميع الإمكانات والخبرات، لتحقيق مبدأ الاستدامة في مشاريعها وعملياتها، وتوفير خدمات مواصلات موثوقة ومبتكرة.

ولم تتخل هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن سبل الراحة والرفاهية في وسيلة التنقل الفريدة من نوعها مقابل الاستدامة، بل حرصت على تقديم تجربة استثنائية للركاب نظراً لما يتمتع به ((ترام دبي)) من إمكانيات، حيث يعد أول ترام في العالم يستخدم تقنية الحماية الآلية، وذلك لتوفير أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب، وهو أيضاً أول ترام في العالم يضم محطات مكيفة للركاب، وأول ترام يضم مقصورات للدرجة الذهبية ومقصورات للنساء والأطفال، وينفرد ترام دبي بمستوى عال من التشطيبات الداخلية للعربات والمحطات كما يتميز بالفخامة والرفاهية، حيث تم تزويد الترام بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض المعلومات والمواد الترفيهية، وتم تزويد بعض محطاته بجسور مكيفة مزودة بمصاعد وسلالم كهربائية، وروعي في المشروع أن يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

راحة وسلامة

ويعد ((ترام دبي)) أول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي على طول الخط، دون الحاجة إلى أسلاك هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية، وأول ترام في العالم يستخدم تقنية البوابات الآلية لأرصفة محطة الركاب المتزامنة مع نظام فتح وغلق أبواب القطار، وذلك لتوفير أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب والحفاظ على نظام التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات من التأثيرات المناخية الخارجية، ونال ترام دبي جائزة حمدان للحكومة الذكية كأفضل خدمة جديدة في عام 2015.

كما يعتبر ((ترام دبي)) أحد أكثر مشاريع الإمارة طموحاً، حيث إنه يمثل رمزاً لتقدم الإمارة وحداثتها، وقد أصبح أكثر انسيابية وكفاءة وعنصراً أساسياً في أنظمة السكك الحديدية وشبكة النقل العام في دبي، وله مساهمة كبيرة في جعل وسائل النقل العام خيار التنقل الأمثل لسكان وزوار الإمارة.

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.