القهوة على الحطب.. ضيافة أهل الجبال بعد الإفطار

قبل صلاة العصر، يشم سكان المناطق الجبلية رائحة دخان الحطب المشتعل لتذكيرهم بتحضير القهوة الإماراتية المعروفة بنكهتها المميزة والمدخنة والتي تكون عنوان الضيافة بعد صلاة المغرب.

ويؤكد عبد الله الظهوري، أحد سكان جبال مدينة رأس الخيمة، والشهير بتحضير القهوة على الحطب، أن القهوة العربية جزء لا يتجزأ من العادات والتقاليد الإماراتية، وتحظى بأهمية خاصة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعتبر عنوان الضيافة بعد صلاة المغرب، وتعكس طريقة تحضيرها التقليدية جوهر الثقافة المحلية والتواصل الاجتماعي حيث تجتمع العائلة والأصدقاء حول ((الكوار)) لمشاركة لحظات الانسجام والترابط، والتمتع بنكهة القهوة العربية الأصيلة في أجواء من الدفء والتآلف.

وأوضح الظهوري أن هذه القهوة تحضر بعناية بعد صلاة العصر في شهر رمضان المبارك لتكون جاهزة لمشاركة أهل الحي جلساتهم بعد المغرب، حيث يمتزج الهواء بروائح القهوة الفواحة، إيذاناً باقتراب موعد الإفطار، وتتناغم هذه الروائح مع الانتظار المشوق لمشاركة هذه اللحظات مع الأهل والأصدقاء، فالقهوة العربية أكثر من مجرد مشروب، حيث تجسد تجربة ثقافية وروحانية، تعكس القيم العميقة والروح الاجتماعية الدافئة التي تميز الحياة الإماراتية.

تراث

وأوضح أن النار يتم إشعالها من حطب الصمد والمزي والسدر، وهي أبرز أنواع الحطب المستخدمة في إشعال النار ضمن التراث الإماراتي لصنع القهوة العربية، بسبب جودتها وانتشارها في البيئة المحلية، وتتميز هذه الأنواع من الأخشاب بقوة احتراقها، مما يسهم في تحقيق درجة حرارة مثالية لطهي وتحضير القهوة، كما تتوفر هذه الأخشاب بشكل واسع في الدولة، مما يجعلها الخيار الأمثل للاستخدام في عملية تحضير القهوة، وتعكس بذلك الروح الأصيلة للتراث في فن صناعة هذا المشروب الأصيل، وتعبر هذه الرائحة الفواحة عن السحر الخاص بشهر الصيام والصلاة، وتضيف لمسة من الدفء والراحة إلى الأجواء الرمضانية.