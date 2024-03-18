المتسابق الأنغولي تحدى والده وحفظ القرآن في سنة

لم يكن التحاق المتسابق في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الأنغولي عبدالله جواو جاسبار باه بمعهد تحفيظ القرآن في بلاده، بالأمر السهل، فوالده لم يكن موافقاً على تركه المدرسة النظامية والتسجيل فيه، لكن حبه ولهفته للقرآن، وإصراره على الانضمام إلى المعهد، مكناه من اختراق هذا الرفض، بعد أن اشترط والده عليه اشتراطاً واحداً وهو أن ينجح بامتياز في الصف الذي كان يدرس فيه وقتها وهو الصف التاسع عندما كان عمره 14 عاماً.

ولأن عبدالله كان مصمماً على الالتحاق بمعهد التحفيظ وحفظ القرآن الكريم كاملاً، فقد اجتهد في الصف التاسع ليتجاوز شرط والده ويكسب التحدي معه، وضاعف جهوده في الدراسة وثابر في تلك السنة أكثر من غيرها وحقق الامتياز وحظي بموافقة والده بالتسجيل في المعهد الذي تعلم فيه اللغة العربية، والعلوم الشرعية.

وقال عبدالله في لقاء معه: كنت إذا رأيت شخصاً حافظاً أغبطه، وحين أذهب للمسجد أجلس مع الحفظة وأراقبهم كيف يحفظون، لأن والدي كان يريدني أن أدرس في مدرسة نظامية بدلاً من معهد التحفيظ، وبعدما أقنعته بالدراسة في معهد التحفيظ، حفظت القرآن كاملاً في سنة واحدة، من كثرة حبي له وتعلق قلبي بحفظه وشدة لهفتي ورغبتي القوية منذ كنت صغيراً أرتاد المسجد للصلاة، والحمد لله حفظته وتخرجت في المعهد بامتياز، وختمت ختمتين على مجمع القرآن الكريم في الشارقة، وأجازوني.

وأضاف: من فضل الله علي لم تواجهني مشقة في حفظه، بل وجدت أن سعادتي معه، وليس هناك أي سعادة في الدنيا تساوي سعادة حفظ القرآن، والسعادة التي أراها وأجدها في القرآن ومع أهله لا أجدها في مكان آخر، وهي سعادة ولذة يشعر بها الإنسان الذي يعيش مع القرآن. ولقد كنت أسمع عن الجائزة منذ كنت في التحفيظ، وتمنيت المشاركة فيها، وإن معلمي الذي حفظني القرآن شارك في هذه المسابقة في دورتها السادسة.

قصة مؤثرة

المتسابق محمد سواني ممثل مالي، له قصة مؤثرة مع حفظ القرآن، ويقول إن ما يعيشه هذه الأيام لدى اختياره للمشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم وما يشهده من بركات، ما هو إلا واحد من الخير الجميل والعمل الصالح الذي تركه له والده رحمه الله.

وقال: لقد طلب مني والدي وأنا بعمر التاسعة أن أذهب للتسجيل في إحدى حلقات التحفيظ، وتوفي بعد ثلاثة أيام من ذلك، ولأجل ذلك تولى عمي أمر أخذي للحلقة، ورزقني الله صحبة صالحة أعانتني على حفظ القرآن، فختمته خلال ثلاث سنوات. كنت أحفظ كل يوم ثمناً، إلى أن بلغت نصف المصحف، وبعدها صرت أحفظ صفحة كاملة، وأراجع الآن عشرة أجزاء في اليوم، وكتبته على اللوح مرة. وحالياً أدرس في السنة الأولى بكلية القرآن، وهذه أول مسابقة دولية أشارك فيها.

حفظ وتحفيظ

أما المتسابق إبراهيم داوود، ممثل ملاوي، فجمع بين حفظ القرآن الكريم وتحفيظه في مكان واحد، حيث بدأ حفظ القرآن في أحد معاهد التحفيظ، ثم انتقل لتدريسه في المعهد ذاته بعد تخرجه منه. قال: أرسلني والدي مع شخص لما كان عمري خمس سنوات حتى يدرسني القرآن، ويأخذني إلى معهد للتحفيظ والدراسة. وفي البداية لم أكن أستطيع الحفظ ولا أتجاوز الصفحة، ثم يسر الله لي ووصلت إلى ثلاث صفحات. درست العربية، وبعض المواد كالفقه والتجويد والحديث. ولما ختمت القرآن ذهبت إلى الثانوية، وبعدما أكملت الدراسة عدت إلى المعهد مرة أخرى وشاركت في برنامج تصحيح التلاوة حتى أخذت الإجازة برواية حفص عن عاصم، وبعدها التحقت بالمقارئ، ودرست في مجمع الشارقة للقرآن الكريم، وما زلت حتى الآن أَدرس معهم، وأُدرّس في المعهد الذي حفظت فيه القرآن.

فعاليات متواصلة

وتواصل مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فعالياتها المقامة في قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وعدد من المسؤولين ورعاة اليوم السادس.

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