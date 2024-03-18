بلدية دبي تُعلن عن مسابقة لأفضل حديقة منزلية منتجة

أعلنت بلدية دبي عن مسابقة ((أفضل حديقة منزلية منتجة في إمارة دبي))، إحدى حزم برنامج ((مزارع دبي)) لدعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، والتشجيع على الزراعة المحلية لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، والهادفة إلى تمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية، بما يحقق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، والأسري، والاجتماعي.

وتهدف المسابقة إلى التشجيع على ثقافة الزراعة الإنتاجية، وتبني مفهوم الاستدامة البيئية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة من المنتجات والمحاصيل الزراعية المُنتجة في منازلهم كونها ستكون على مستوى الأحياء السكنية في الإمارة، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بأحدث الأساليب والتقنيات المتبعة في الزراعة.

وستبلغ قيمة جوائز المسابقة 100 ألف درهم ستمنح لأول 3 مراكز مقسمةً إلى 50 ألف درهم للفائز الأول، و30 ألف درهم للثاني، و20 ألف درهم للثالث، إضافةً إلى ((وسام أفضل حديقة منزلية منتجة في إمارة دبي))، سيوضع من قبل قيادات بلدية دبي أمام الواجهة الأمامية لصاحب المنزل الفائز، حيث سيجري الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في مايو 2024.

وأكد محمد العوضي، مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي، التزام البلدية بدعم الممارسات المجتمعية التي تشجع المواطنين على الإنتاج الزراعي المحلي المستدام، كعنصر أساسي في ضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، واستدامة الموارد البيئية، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفقد والهدر، وترسيخاً لمكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً تجمع بين الجمالية والاستدامة البيئية والغذائية. وقال العوضي: ((توفر البلدية التسهيلات اللازمة لإقامة المبادرات والبرامج الداعمة لنجاح مشاريع المواطنين الزراعية، وتشجيعهم على استغلال كافة المساحات المتوفرة في حدائقهم المنزلية وزراعتها، وذلك بما يعزز من نسب مساهمة المشاريع الزراعية الصغيرة المنزلية في الناتج المحلي للإمارة، ويسهم في تعزيز جَودة حياة السكان وسعادتهم)).

وخصصت بلدية دبي فترة شهر واحد للتسجيل في المسابقة عبر الرابط التالي:

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