«الهلال الأحمر» توسع برامجها الإغاثية في غزة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، عن توسيع برامجها الإغاثية القائمة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها، وتعزيز مبادرات الدولة الإنسانية لصالح الأشقاء والأصدقاء في الشهر الفضيل.

وبدأت الهيئة، تسيير قافلة تحمل المستلزمات الأولية لمشروع إفطار الصائم لدعم سكان غزة في الشهر الفضيل، وذلك في إطار عملية ((الفارس الشهم 3)).

وخصصت الهيئة، 3 ملايين درهم لشراء المواد الأولية من السوق المصري، التي تتكون من الأرز والقمح والسكر والفول وغيرها من المواد الأساسية، وتسهم هذه المواد في تشغيل نحو 28 مطبخاً شعبياً في غزة، إضافة إلى تشغيل 10 مخابز في القطاع.

وتحركت القافلة على دفعات، والتي تضم 16 شاحنة تحمل على متنها 336 طناً من المساعدات الغذائية من مدينة القاهرة متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لدخولها إلى داخل قطاع غزة.

وقال راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر: ((يأتي تسيير قافلة المساعدات في إطار حرص القيادة الرشيدة للدولة على الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال المحنة التي يمرون بها، والتخفيف من معاناتهم بتوفير احتياجاتهم الأساسية)).

وأضاف أن دولة الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية لسكان القطاع، وذلك في إطار التزامها بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني من الأوضاع الصعبة المستمرة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى الإمارات تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات، ومن هذا المنطلق تعمل الهيئة على إدامة وصول المساعدات الغذائية والصحية لسكان غزة، والتي بدأت مع انطلاق ((عملية الفارس الشهم 3)) في الخامس من نوفمبر من العام الماضي، لتوفير الاحتياجات الضرورية في مختلف المجالات للمتأثرين من الأحداث في غزة.

كما تعمل فرق الهيئة حالياً على تحميل المساعدات والطرود الغذائية في سفينة الشحن الثالثة، التي أمر بتسييرها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تحمل على متنها 4500 طن من المواد الغذائية، و3000 خيمة، إضافة إلى كسوة العيد.

إفطار

من جهة أخرى، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ برامجها الرمضانية في المملكة الأردنية الهاشمية عبر فريق الإغاثة الإماراتي، حيث شارك متطوعو الفريق في تناول وجبة الإفطار مع العائلات المتعففة المقيمة في الخيم العشوائية القريبة من المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود.

وأشرف على الإفطار يوسف عبدالله الهرمودي، نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي، الذي بيّن أن المشروع يأتي في إطار تعليمات ديننا الحنيف، الذي يدعو إلى الألفة والتكافل الاجتماعي وتوثيق الصلات بين المسلمين، موضحاً أنه استفاد من هذه المبادرة نحو 60 عائلة.

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