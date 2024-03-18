5 معلمات مواطنات يجرين بحثاً عن صعوبات التعلم لطلبة التعليم الأساسي

أجرت 5 معلمات مواطنات بحثاً عن (صعوبات التعلم) على طلبة مرحلة التعليم الأساسي، وهن يمنة الكتبي، ومريم آل علي، وأمل محمد البلوشي، وإيمان الكتبي، ووفاء أحمد السلامي، بإشراف الدكتورة هبة نسيبة، واللاتي يدرسن ضمن برنامج (معلم وافتخر)، الدفعة الثالثة من قسم اللغة العربية تحت إشراف هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

ويهدف البحث إلى معرفة سير وأحوال الطلبة من ذوي صعوبات التعلم في البيئة المدرسية، والتعرف على أفضل الأساليب وتقنيات التعليم التي يحتاجها الطلبة من تلك الفئة، والاستفادة من نتائج هذه الدراسة في الدراسات العلمية المستقبلية، حيث عرضن البحث خلال فعاليات الدورة الـ3 من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم التي أقيمت صباح أمس بأكاديمية الشارقة للتعليم، وكان دافعهن في ذلك الرغبة الذاتية في دراسة الموضوع بشكل أعمق.

وأظهر البحث أن صعوبات التعلم تتمثل في عدم القدرة على اكتساب مهارات أو معلومات معينة أو الاحتفاظ بها أو استخدامها على نطاق واسع، ما يسبب اضطراباً في العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة، التي تظهر في اضطرابات الاستماع والتفكير والكلام والقراءة والكتابة، والرياضيات، ولا تعود إلى أسباب تتعلق بالإعاقة.

أبرز النتائج

وقالت المعلمة مريم أحمد آل علي إن البحث تم تطبيقه في إحدى المدارس الخاصة بالشارقة، وإن أبرز النتائج التي تم استخلاصها منه تركزت في أن المعلم يمكنه أن يميز الطالب الذي يعاني من صعوبات التعلم من خلال استخدام الاختبارات المتنوعة والملاحظات المستمرة لتحديد المهارات التي قد يفتقر إليها الطلاب، والمتابعة الدقيقة لأداء الطلبة وتحليل تقدمهم الأكاديمي، والنظر إلى العوامل السلوكية والاجتماعية، والقيام بالفحص الدوري والتحليل الشامل، والتعاون مع المعلمين والمختصين في التربية الخاصة، الأمر الذي يمكن أن يطور من مهارات الطلبة من تلك الفئة.

وفي سياق متصل قالت المعلمة أمل محمد البلوشي إن نتائج البحث تمكن المعلم من التعامل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم باقتدار، وذلك عبر استخدام العديد من الاستراتيجيات التعليمية الفعالة التي تدعم الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، ولعل أبرزها استخدام التكنولوجيا في التعلم، وتوظيف وسائل تعليمية متنوعة، وتطبيق برامج تعليمية تفاعلية، وتقديم تحفيز إضافي وشرح مكثف للمواضيع، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية هادئة ومحفزة، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور.

وأكدت المعلمة وفاء أحمد السلامي أن أبرز التوصيات التي خرج بها البحث وبإمكانها أن تفيد المعلمين عند مواجهة هذه الحالات هي الحرص على إجراء فحص وتشخيص للطالب، وتوفير البيئة الآمنة والرعاية المناسبة للطلبة، والتواصل مع أولياء الأمور بشكل مستمر، وتشجيع الطلبة وتقديم الحوافز لهم، واستخدام الأنشطة الفعالة.

من جانبها أفادت المعلمة إيمان مصبح الكتبي بأن سؤال البحث هو: ما مدى تأثير صعوبات التعلم على الطلبة؟ فتم استخدام أسلوب المقابلة للإجابة عن سؤال البحث، وتم التوصل للاستنتاجات التالية: يستطيع المعلمون تحديد وتمييز الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم (الاستراتيجيات التعليمية الفعالة)، التي يمكن تبنيها لدعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

من جهتها أكدت الدكتورة هبة نسيبة، أستاذ مساعد ببرنامج الدبلوم العالي في التعليم بأكاديمية الشارقة للتعليم، أن برنامج الدفعة الأولى للمعلمين باللغة العربية بدأ في الأكاديمية من يناير 2023، حيث كان يدرس فقط باللغة الانجليزية، وأنهى المعلمون المواد التعليمية والمساقات المطلوبة منهم في ديسمبر الماضي بعدد 23 معلمة، وذلك ضمن برنامج (معلم وافتخر)، مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، فتم تدريس العديد من المساقات لهن، منها مساق المعلم الباحث، الأمر الذي مكنهن من إجراء البحث وأدوات البحث، وكتابة البيانات وتحليلها، وعمل استنتاجات وتوصيات، فهو يعد بحثاً نوعياً عن صعوبات التعلم في المرحلة الأساسية.

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