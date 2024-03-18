فرجان دبي تمدد مهرجان «بين الغاف» خلال رمضان

أعلنت علياء الشملان، مؤسس ومدير عام ((فرجان دبي))، عن تمديد مهرجان ((بين الغاف))، حتى 29 مارس الجاري، وذلك في أعقاب نجاح النسخة الثانية من المهرجان، التي شهدت حضور أكثر من 135 ألف زائر.

ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل فرجان دبي، مثل المسابقات الرمضانية، ودوري لكرة الطائرة، وعرض مشاريع منزلية مبتكرة.

وقالت علياء الشملان: نهدف من خلال تمديد المهرجان بالتعاون مع بلدية دبي وصندوق الفرجان إلى تعزيز القيم الإسلامية خلال شهر رمضان الفضيل وزيادة الترابط والتلاحم المجتمعي، مشيرة إلى أن المهرجان يسلط الضوء على الهوية الوطنية والموروث الشعبي، ويدعم أصحاب المشاريع المنزلية والمبتكرة، ويبرز المواهب المتنوعة لتعزيز جودة الحياة في دبي.

قيم التواصل

وأضافت: في ظل النجاح الكبير والإقبال الواسع الذي شهده المهرجان في نسخته الثانية فبراير الماضي، وانسجاماً مع شهر رمضان الفضيل، جاء قرار تمديد فعاليات المهرجان لتعزيز قيم التواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع من خلال منصة واحدة، مؤكدة أن المهرجان يعكس رؤيتهم في تقوية الروابط الاجتماعية وإبراز الهوية الوطنية والموروث الشعبي، من خلال فعاليات تجمع بين الأصالة والمعاصرة، كما يوفر فرصة أكبر للاستمتاع بحزمة البرامج الغنية والمتنوعة.

وذكرت الشملان أنه تم تخصيص 4 جداريات لأصحاب المواهب الفنية المميزة والخطاطين، وذلك للرسم الحي أمام جميع زوار المهرجان، إضافة إلى عرض أعمال الجيران الفنية في مجال التصوير الفوتوغرافي والرسم، وإبراز شخصيات الفرجان عبر عرض صورهم وإنجازاتهم في معرض المواهب، مشيرة أيضاً إلى توفير منطقة ترفيهية للأطفال تتضمن قسماً لركوب الخيل، ومنطقة ألعاب القفز، وألعاباً شعبية إماراتية، وورش عمل متنوعة.

مسابقات

ويوفر المهرجان ضمن فعالياته اليوم مسابقات تفاعلية للأطفال والكبار، ومسابقات شعبية، وفقرة عزف على العود والقانون والبيانو، ومسابقة شعرية مع مجلس دبي للشباب.

ويتوقع أن يجذب المزيد من الزوار، ويعزز الوعي حول أهمية التواصل الاجتماعي والترابط الأسري، خاصة في الشهر الفضيل، حيث يتضمن على مدار 11 يوماً عدداً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تجمع بين المسابقات الرمضانية، وتنظيم دوري لكرة الطائرة، وعرض 15 مشروعاً منزلياً، علاوة على مساهمة أصحاب المواهب المتنوعة، ومشاركة 27 مطعماً ومقهى، بينما تشارك دائرة الشؤون الإسلامية بمأدبة الإفطار الجماعي التي تنظمها الفرجان من خلال توفير إمام، علاوة على تأمين حاويات خاصة بالتبرع بالملابس ترسم عليها طالبات من جامعة زايد.

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