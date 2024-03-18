«تبرّع بجهازك» تجمع 32 ألف جهاز لدعم الأقل حظاً عالمياً

كشفت ((المدرسة الرقمية))؛ إحدى ((مبادرات محمد بن راشد العالمية))، عن أن حملة ((تبرع بجهازك))، التي أطلقتها بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تحت شعار ((تبرع لتُعلّم))، تمكنت من جمع أكثر من 32 ألف مساهمة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة، التي سيتم تجديدها أو إعادة تدويرها سعياً لتزويد طلبة المدرسة الرقمية الأقل حظاً حول العالم بأجهزة تدعم مسيرتهم في التعليم الرقمي.

مبادرة عالمية

وجاء الإعلان عن إنجازات الحملة، بالتزامن مع ((اليوم العالمي لإعادة التدوير)) الذي يصادف 18 مارس من كل عام، ما يبرز أهمية هذه المبادرة العالمية الرائدة وأهدافها المتعددة ذات الأبعاد الإنسانية والتعليمية والبيئية، ويعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في مجالات تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وإعادة التدوير، وتوفير فرص الوصول إلى التعليم للطلاب في مختلف أنحاء العالم.

رؤى القيادة

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن نجاح الحملة والتفاعل الكبير معها، يعكسان قيمة العطاء المتأصلة في مجتمع الإمارات، ووعيه بأهمية المبادرات الإنسانية، وحرصه على تعزيز ممارسات الاستدامة، مشيداً بالتفاعل الكبير والتجاوب الواسع الذي شهدته الحملة منذ إطلاقها، وبالشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأكاديمية في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال معاليه، إن المدرسة الرقمية تؤمن بأهمية تعزيز حلول التعليم الرقمي الذي يمثل تعليم المستقبل، الذي يوفر فرص التعلم للطلاب الأقل حظاً في العالم، من خلال تطبيقات التعلّم الرقمي، مشيراً إلى أن حملة ((تبرع بجهازك)) تعكس هذه الرؤية من خلال مبادرة مبتكرة في العمل الإنساني والبيئي، تواكب توجهات دولة الإمارات في عام الاستدامة، وتترجم رؤى القيادة بمحورية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي تشمل استدامة البيئة وضمان الوصول إلى التعليم.

وأكد راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن حملة ((تبرع لتعلم)) تمضي قدماً لتعزيز أهداف برامج المدرسة الرقمية التي انطلقت من الإمارات، لتوفير حلول تعليمية مبتكرة في الدول التي تواجه تحديات في هذا القطاع الحيوي، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي المتقدم، وتشجيعهم على التعلّم والتحصيل المعرفي وتخطي التحديات، إلى جانب إثراء المحتوى الإلكتروني ودعم التعليم النوعي الذي يعتبر المدخل الرئيس لتحقيق التنمية والأساس لاستقرار المجتمعات وتقدمها وازدهارها.

بناء المستقبل

وقال يوسف شحادة شريك مؤسس في ((إي سايكلكس)) أحد شركاء المدرسة الرقمية في حملة ((تبرع بجهازك)): مع تحديات تغير المناخ، لا تتأثر البيئة فحسب، بل تتأثر المجتمعات، خاصة في المناطق الريفية، بسبب الفيضانات والحرائق والجفاف وأسباب مختلفة، أحد الجوانب الأكثر تمكينًا هو دعم التعليم في المناطق الأقل اتصالاً، لتمكين الطلاب من بناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم وأحبائهم.

استدامة وابتكار

من جهته، قال د. وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية إن الحملة تترجم فكر الاستدامة والابتكار في نشر التعليم والحفاظ على البيئة، وتقدم نموذجاً عالمياً في الابتكار لمواجهة تحديات التعليم الرقمي، مشيراً إلى أن الحملة مثال للشراكات المبتكرة لتوفير فرص الوصول إلى التعليم للطلاب بكل مكان في العالم، ودعم جهود تحقيق الاستدامة البيئية، وتمكين المجتمعات من إعداد الأجيال القادمة بالعلم والمعرفة الضرورية لصناعة المستقبل.

مساهمات ومشاركات

وأعلنت المدرسة الرقمية تمديد حملة ((تبرع بجهازك))، ومواصلة استقبال المساهمات، لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاركات والتبرعات والمساهمات، في مسعى لتوسيع دائرة المستفيدين من الطلاب الأقل حظاً حول العالم مما ستوفره لهم من حلول التعلم المتقدمة.

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