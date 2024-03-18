رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فخامة جواو مانويل غونسالفس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي، بزيارة رئيس أنغولا، الذي هنأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يكون شهر خير ورحمة وأمان على شعوب العالم أجمع.

تعاون

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والفرص المتوفرة لتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز رؤية البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

لقاء

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

اللقاء تناول المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية

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