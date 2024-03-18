Tuesday, 19 March 2024 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

3/18/2024 7:17:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فخامة جواو مانويل غونسالفس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي، بزيارة رئيس أنغولا، الذي هنأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يكون شهر خير ورحمة وأمان على شعوب العالم أجمع.

تعاون

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والفرص المتوفرة لتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز رؤية البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

لقاء

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

اللقاء تناول المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18032024000110011019ID1107992856

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث