الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز قطاع الرقائق في الفلبين

واشنطن تعزز الروابط الاستثمارية مع أقدم حلفائها الآسيويين

دعت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إلى زيادة حادة في قدرة الفلبين على تجميع واختبار وتعبئة أشباه الموصلات، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز التعاون سريع النمو مع أقدم حلفائها الآسيويين.

ويوجد في الفلبين حالياً 13 مصنعاً لأشباه الموصلات مختصة في تجميع واختبار وتعبئة الرقائق المصنعة في أماكن أخرى.

وقالت رايموندو خلال مهمة تجارية واستثمارية أمريكية إلى الفلبين: ((دعونا نضاعفها)). وجاء هذا النداء، عقب تعهدات باستثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في الفلبين، من شركات تتضمن مايكروسوفت ويونايتد إيرلاينز، التي كانت جزءاً من وفد تجاري قوي مكون من 22 شخصاً. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون الحكوميون والمحللون، من أنه يجب على واشنطن إضافة المزيد من المشاركة الاقتصادية إلى تعاونها العسكري والأمني مع الشركاء الآسيويين، إذا أرادت التنافس بنجاح مع الصين في المنطقة.

وتكافح الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ بكين في دول جنوب شرق آسيا، التي تكاملت اقتصادياً بشكل أكبر مع الصين، بعد غيابها عن اتفاقيات التجارة الإقليمية.

ولا تزال أمريكا هي المصدر الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب شرق آسيا. لكن خروجها من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ عام 2017 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وانهيار الركيزة التجارية لاتفاقية الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ العام الماضي، وهي مبادرة إدارة بايدن للشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، ترك المجال إلى حد كبير للصين، حسبما قال محللون.

وقال ويليام تشونج، الزميل البارز في معهد إيسياس يوسف إسحاق، وهو مركز أبحاث في سنغافورة: ((في ما يتعلق بالسرديات والدفع إلى الأمام، فقد سرقت الصين مسيرة الولايات المتحدة)).

وقال إنه نظراً لأن واشنطن لم تكن جزءاً من أي من الاتفاقات التجارية التي تربط المنطقة، مثل الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، التي جاءت بعد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، فقد ((أصبحت معزولة بشكل متزايد في المنطقة الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم)).

وعندما أطلقت الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ في مايو 2022، وصفتها ريموندو بأنها ((نقطة تحول مهمة لاستعادة القيادة الاقتصادية الأمريكية في المنطقة)). وقالت إنها ستقدم للدول ((بديلاً لنهج الصين)). لكن في نوفمبر من العام الماضي، ألغت إدارة بايدن فجأة الركيزة التجارية للاتفاقية، بعد أن واجهت معارضة من الديمقراطيين في الكونغرس.

وقال تشونج: ((بالنسبة لدول المنطقة، لن تقدم اتفاقية الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ، أي شيء جوهري دون تخفيض التعريفات الجمركية)). ((السبب الوحيد الذي يجعل الكثير من دول المنطقة لا تزال في الاتفاقية، هو أنها تريد إعطاء الولايات المتحدة إشارة بأنها تريد مشاركتها)).

ومنذ تولى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، منصبه في يونيو 2022، كان يعمل بقوة على تعزيز تحالف بلاده مع الولايات المتحدة، في تناقض حاد مع علاقة سلفه رودريجو دوتيرتي الدافئة مع بكين.

لكن ماركوس يحتاج بشدة إلى الدعم لإعادة تنشيط اقتصاد بلاده، بما في ذلك تحديث البنية التحتية، وتعزيز الزراعة وإمدادات الطاقة، والتي كان يأمل في السابق أن يحصل على مساعدة الصين لتحقيقها.

وفي العام الماضي، انخفض الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الفلبين بنسبة 6.6%، ليصل إلى 8.8 مليارات دولار، وفقاً للبنك المركزي في البلاد، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي. ومقارنة بالرقم القياسي البالغ 224 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي اجتذبته دول آسيان عام 2022، تسلط الأرقام الضوء على كيف تفقد الفلبين طفرة الاستثمار في التصنيع، التي حفزتها جهود الشركات العالمية ((للتخلص من المخاطر))، وتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.

وقال كيفن تشين، الباحث المشارك في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، إن الإعلان عن خطط لاستثمارات أمريكية بقيمة مليار دولار ((يساعد في معالجة المخاوف من أن العلاقات الثنائية الأمريكية في المنطقة تميل إلى الإفراط في التأمين)) الدفاعي وحده.

وأضاف ((ولكن المشكلة تكمن في أن الاستثمار الأجنبي المباشر وحده، لا يمكن أن يعوض غياب السياسات التجارية والاقتصادية الأمريكية المتماسكة في المنطقة. إنه لا يكفي لضمان أهمية أمريكا على المدى الطويل في المشهد التجاري بجنوب شرق آسيا)).

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