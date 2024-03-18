التوقيت المخادع للخفض الأول لأسعار الفائدة

مع اقتراب لحظة التيسير يجب على محافظي البنوك المركزية تحري البيانات

تعتبر البنوك المركزية مهنة تكنوقراطية نموذجية. ويجب أن يسترشد واضعو أسعار الفائدة بالبيانات، وأن يحذروا من اتخاذ قرارات غير عقلانية. وهذا صعب بشكل خاص في الوقت الحالي. ويعتقد على نطاق واسع، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وصلوا إلى ذروة أسعار الفائدة، بعد أن احتفظوا بسياساتهم لعدة أشهر. لكن مع حدوث عملية تباطؤ التضخم الآن على نحو متقطع، فقد أصبح هناك انزعاج يمكن فهمه حول متى نبدأ في الخفض.

أحد المخاوف المهيمنة، هو حدوث ((موجة ثانية)) من التضخم. إذا تم تخفيض أسعار الفائدة، وعاد نمو الأسعار إلى الارتفاع، كما حدث في الولايات المتحدة في السبعينيات، فإن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية محافظي البنوك المركزية، الذين يلومهم كثيرون بالفعل على تباطؤهم الشديد في رفع أسعار الفائدة في المقام الأول. ويشير بعض مراقبي البنوك المركزية، إلى أنه قد يكون هناك أيضاً ((خوف ممن يبدأ أولاً))، حيث تفضل لجان السياسة النقدية الانتظار حتى يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التيسير في أكبر اقتصاد في العالم.

ويجب على واضعي الأسعار أن يتحلوا بأكبر قدر من وضوح الرؤية. ومع أن معدل التضخم الأساسي لا يزال عند نحو 3 إلى 5 في المئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. ولكن مع الموقف التقييدي للغاية للسياسة النقدية، وتزايد علامات التباطؤ في أسواق العمل، فإن خطر الإفراط في تشديد السياسة النقدية آخذ في الارتفاع. وهذا يعني أن محافظي البنوك المركزية قد يحتاجون إلى البدء في التخفيضات في وقت أقرب مما يعلنونه حالياً، خاصة أن أثر تغير أسعار الفائدة يحتاج إلى وقت ليبدأ في التأثير.

وبعد الدفع برسالة ((شبه جاهز، ولكن ليس بعد))، فمن المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

لقد حددت الأسواق موعد الخفض الأول في شهر يونيو. ومع بقاء معدل التضخم السنوي الإجمالي أعلى من 3% هذا العام، وارتفاعه في فبراير، فقد يكون الحذر مبرراً. لكن المؤشرات التضخمية الاستشرافية بدأت تضعف. وأظهرت البيانات هذا الأسبوع انخفاضاً مستمراً في نوايا التوظيف للشركات الصغيرة، وهو مؤشر قوي لنمو الأجور ومطالبات البطالة. كما أن مؤشر مديري المشتريات يتتبع أسعار الإنتاج والتضخم في الولايات المتحدة، ويشير إلى تراجع الضغوط في المستقبل.

ومع وصول معدل التضخم الأساسي إلى 5.1 في المئة، فإن بنك إنجلترا، الذي يجتمع الأسبوع المقبل أيضاً، يبدو أكثر حذراً. لكن بيانات هذا الأسبوع أظهرت تباطؤ نمو الأجور. وتظهر أحدث توقعات مكتب مسؤولية الميزانية أيضاً، انخفاض التضخم الفصلي إلى هدف 2% في الربع الثاني من 2024، أي قبل عام تقريباً مما كان متوقعاً في نوفمبر. رغم ذلك، يتوقع قليلون أن يبدأ البنك في التيسير النقدي قبل الصيف.

ولعل الحجة الداعية إلى البدء في الخفض، هي الأقوى في منطقة اليورو. فقد خفض البنك المركزي الأوروبي معدل النمو في الكتلة إلى 0.6% فقط هذا العام. وتظهر أحدث توقعات التضخم، التي صدرت في اجتماعه في 7 مارس، عودة التضخم إلى الهدف بحلول منتصف عام 2025. لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أشارت إلى أن شهر يونيو سيكون على الأرجح هو موعد الخفض الأول. وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي مرة واحدة فقط قبل ذلك الوقت.

وقد أدت سلسلة من البيانات المراوغة في جعل قراءة المشهد الملغز أكثر صعوبة. ففي الولايات المتحدة، أثار الاقتصاديون المخاوف بشأن كيفية قياس تكاليف الإسكان. بعد أن شكلت نحو ثلثي الزيادة السنوية في التضخم الأساسي الشهر الماضي. وبيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لن تصدر إلا بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أيضاً أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي بيانات الأجور في الربع الأول، والتي لن تكون متاحة إلا في شهر مايو. وفي المملكة المتحدة، تعني المشاكل المتعلقة بالمسح الرسمي للقوى العاملة، أنه يجب التعامل مع بيانات سوق العمل بقدر قليل من الحذر أيضاً.

ويجب على محافظي البنوك المركزية أن يقدموا للأسواق خطة جيدة التوجيه حول الكيفية التي سيخفضون بها أسعار الفائدة. لأنهم سيرغبون في تجنب اضطرار الأسواق المالية إلى استيعاب تخفيضات كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس، ما قد يثير الذعر. إلا أن مدى سلاسة رحلة العودة إلى موقف أكثر حيادية، سيتحدد جزئياً بمدى براعة محافظي البنوك المركزية في اتخاذ الخطوة الأولى المخيفة.

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