المستثمرون الأكبر سناً يستهدفون استثمارات النمو والتكنولوجيا

الأداء الضعيف للأصول الأكثر أماناً يدفعهم إلى إعادة التفكير

يضع المستثمرون الأكبر سناً مزيداً من مدخراتهم في استثمارات النمو والتكنولوجيا، في تحدٍ للحكمة التقليدية التي تقول إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً يجب أن يتجنبوا الأصول الأكثر خطورة.

ووفقاً لبيانات من منصة الاستثمار ((هارجريفز لانسداون))، فقد ظهرت صناديق مثل ((فاندزميث إيكويتي)) و((ليندسيل تراين جلوبال إيكويتي))، و((راثبون جلوبال أوبورتيونيتيز))، وهي صناديق نشطة تركز على النمو، وتقع ضمن أفضل 10 صناديق لحسابات الاستثمار الفردية للذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في السنة الضريبية 2023-2024، وتحتل هذه الصناديق المرتبة الأولى والثانية والسابعة على التوالي.

ولم تظهر تلك الصناديق على الإطلاق في السنة الضريبية السابقة، عندما قامت مجموعات ((جنرال جروب))، و((أفيفا))، و((ريو تينتو))، و((جوبيتر آسيان إنكوم))، التي تركز على الشركات الآسيوية ذات العائد المرتفع، وشركة ((بي إيه إي سيستمز))، بشق طريقها إلى المراكز الخمسة الأولى.

ومع اقتراب المستثمرين الأكبر سناً من لحظة التقاعد، يتغير مزيج محفظتهم عادة، ويتخذا اتجاهاً نحو تقليل المخاطر، وضمان الحفاظ على رأس المال. ويتم تحقيق ذلك بشكل تقليدي من خلال التركيز على سندات الحكومة والشركات عالية الجودة والنقد والذهب والأسهم الدفاعية التي تدفع أرباحاً موثوقة.

ولكن وفقاً لمنصة ((هارجريفز لانسداون))، قد لا يكون هذا النهج كافياً للحفاظ على مستوى معيشة مريح في وقت لاحق من الحياة، خاصة في السنوات الأخيرة، بسبب الأداء الضعيف للاستثمارات الأكثر أماناً، مثل سندات المملكة المتحدة.

وقالت إيما وول رئيسة قسم تحليل وأبحاث الاستثمار في هارجريفز لانسداون: ((بما أن الكثير منا يعيش لفترة أطول بكثير الآن، فإن هناك حجة تقول إنه بدون مخاطر كافية في محفظة التقاعد، فإن استثماراتك لن تكفي لمتطلبات العمر الطويل)).

ومن المؤشرات الشائعة بين المستثمرين الأكبر سناً أيضاً، مؤشر((ليجال آند جنرال))، ومؤشر ((إنترناشيونال إندكس))، ويتميز كل منهما بشكل كبير بالاستثمار في شركات التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت وأبل وإنفيديا. وكان المؤشران في المركزين التاسع والعاشر بين الأكثر شعبية في عمليات الشراء خلال 2023 - 2024، وفقاً لـ ((هارجريفز لانسداون)).

وفي منصة ((إنترأكتيف إنفستور)) المنافسة، كانت الاستثمارات نفسها تحتل ثاني وتاسع الخيارات الأكثر شعبية في الشراء. كما زاد المستثمرون الأكبر سناً انكشافهم على التكنولوجيا، من خلال صندوق ((ليون تراست جلوبال تكنولوجي)) و((بولار كابيتال تكنولوجي تراست)).

ووفقاً لمايرون جوبسون، كبير محللي التمويل الشخصي في شركة ((إنترأكتيف إنفستمنت))، فإن معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، يفضلون الشركات البريطانية الكبرى التي تدفع أرباحاً عند اختيار الأسهم، لكن ((هناك أدلة على تزايد المغامرة في خيارات الاستثمار التي تعكس موضوعات الاتجاهات السائدة في الوقت الحاضر)).

وقال: ((سيتعين على كثير من الناس التأكد من أن أفق الاستثمار في حياتهم أطول مما كان عليه قبلاً على الإطلاق. وعلى هذا النحو، سيخاطر الناس بشكل أكبر بسبب ذلك)). وأضاف ((لقد عادت التكنولوجيا أيضاً وسط الإثارة حول إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصناعات المختلفة)).

كما يفضل المستثمرون الأكبر سناً صناديق الأسواق الناشئة الأكثر تقلباً، مثل صندوق ((جوبيتر إنديا))، على خلفية النمو الاقتصادي القوي في البلاد.

على أية حال، مما يثبت أن الأكبر سناً لم يتخلوا تماماً عن الاستثمار الأكثر أماناً والمعتمد على الدخل، فهم يستثمرون في صندوقين للدخل، يقعان ضمن أفضل 10 صناديق على تصنيف ((هارجريفز لانسداون))، وهما: ((أرتيمس إنكوم)) و((بي إن واي ميلون جلوبال إنكوم)). وكذلك في الأسهم المالية، مثل ((ليجال آند حنرال)) و((لويدز بانكينج جروب))، التي تقدم عوائد أرباح جذابة بنسبة 8.18% و5.6% على التوالي.

وما إذا كان المستثمر الأكبر سناً يتطلع إلى الأصول الأكثر خطورة أم لا، فإن ذلك يعتمد على ظروف دخل التقاعد. فالذين التزموا بالفعل باستثمار جزء من أموالهم في شكل من أشكال الدخل، قد يستثمرون بشكل أقل تحفظاً بجزء آخر، وكذلك لأسباب تتعلق بالتنويع.

وقال ليث خلف من شركة ((إيه جيه بيل)): ((قد يكون الذين لديهم معاشات تقاعدية كبيرة أو دخل عقاري على استعداد للاستثمار بشكل أسرع قليلاً وأقل تحفظاً)). وأضاف: ((ربما يتخذ البعض الآخر ببساطة نهجاً أكثر توازناً في استثماراتهم، بدلاً من التركيز على الدخل وحده، ومن الممكن بالطبع خلق دخل من استثمارات النمو، عن طريق تسييل الأسهم)).

وفي حين أن الأسهم المحافظة، مثل ((لويدز)) و((جي إس كيه)) و((رولز رويس))، تحظى بشعبية لدى عملاء ((إيه جيه بيل))، الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، كانت شركة ((إنفيديا)) لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، هي الخيار الرابع الأكثر شعبية بالنسبة لهم خلال العام الجاري حتى الآن، بعد أن ارتفع سهمها بنسبة 82%.

رغم ذلك، هناك أسباب فريدة تجعل المستثمرين الأكبر سناً يميلون إلى الاستثمار في أصول أقل خطورة.

وقال جوبسون: ((على الناس أن يأخذوا في الاعتبار تكلفة الرعاية الصحية مع تقدمهم في السن. لهذا السبب استثمر كثير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً الكثير تاريخياً في صناديق الدخل، حتى يتمكنوا من زيادة دخلهم في حالة وجود مشكلات صحية)).

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