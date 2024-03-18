تعاون بين وزارة الطاقة و«لوتاه» لتسريع تبنّي الوقود الحيوي في الإمارات

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة ((لوتاه)) للوقود الحيوي، الرائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في تطوير وتشجيع استخدام الوقود الحيوي، الذي يمثل مصدراً مستداماً للطاقة، في الإمارات.

وقع المذكرة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ويوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((لوتاه)) للوقود الحيوي، وذلك في مصنع لوتاه للوقود الحيوي بمدينة دبي الصناعية.

وتشمل المجالات الرئيسية لهذه الشراكة التعاون في الأبحاث والتطوير لاستكشاف وتطوير سوق الوقود الحيوي في الإمارات وتبادل المعرفة والخبرات الفنية وتنظيم ورش العمل والندوات لأصحاب المصلحة والمعنيين في القطاع. كذلك، تسهم هذه الشراكة في تبادل البيانات المتعلقة بإنتاج الوقود الحيوي والتوزيع، الأمر الذي يسهم في صناعة القرارات والسياسات ذات الصلة، ورصد التقدم في تحقيق أهداف الدولة للطاقة النظيفة.

ويركز التعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة لوتاه للوقود الحيوي على زيادة الوعي والمعرفة بأهمية تشجيع استخدام الوقود الحيوي في دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم عقب المحادثات الناجحة بين الطرفين في نوفمبر 2023، حيث قام وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، بزيارة مصنع ((لوتاه للوقود الحيوي))، والاطلاع على الحلول المبتكرة والمستدامة للشركة في مجال إنتاج الوقود الحيوي.

وقال المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: نُقدر الجهود التي تبذلها لوتاه للوقود الحيوي لتعزيز استخدام الوقود الحيوي ورفع مستوى الوعي والمعرفة بأهميتها، ونتطلع لتعزيز التعاون معها لتشجيع وتحفيز المبادرات لاعتماد حلول مستدامة تماشياً مع التزاماتنا المتعلقة بالبيئة والحياد المناخي.

من جانبه، قال يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: يؤكد تعاوننا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية على التزام لوتاه للوقود الحيوي بدعم استراتيجيات الطاقة النظيفة في الإمارات لتطوير موارد طاقة مستدامة تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري. وانطلاقاً من كوننا شركة إماراتية، نتشرف بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دفع صناعة الوقود الحيوي إلى الأمام والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وإضافة إلى الأبحاث المشتركة وتطوير سوق الوقود الحيوي، سيعمل الطرفان على تعزيز الوعي والمعرفة بأهمية الطاقة النظيفة، وتشجيع وتحفيز استخدام الوقود الحيوي في الإمارات. وتركز مذكرة التفاهم على التزام الإمارات الراسخ لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة واستراتيجية الحياد المناخي 2050. ويسهم الجمع بين خبرات ودور وزارة الطاقة والبنية التحتية في قيادة سياسات الطاقة وخبرة لوتاه للوقود الحيوي في تمهيد الطريق لتحقيق تقدم كبير في مجال الوقود الحيوي.

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