17 مشروعاً جديداً في أبوظبي خلال العام الجاري

شهد القطاع العقاري في أبوظبي تسجيل 17 مشروعاً جديداً تحت الإنشاء منذ بداية العام الجاري وفرت وفق لائحة المشاريع المسجلة والمعلنة من قبل المطورين بالإمارة أكثر من 12.3 مليون متر مربع للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي، إلى جانب أكثر من 1100 وحدة سكنية جديدة.

وطبقاً لبيانات المشاريع المسجلة، تراوحت نسب الإنجاز بالمشاريع التي دخلت الأعمال الإنشائية ما بين 4% و54% حتى منتصف مارس الجاري، فيما تتأهب بعض المشاريع للبدء في مراحل الإنشاء الأولى.

وكانت مدينة العين صاحبة الحصة الأكبر من المشاريع الجديدة بحوالي 9 مشاريع توفر أكثر من 10.8 ملايين متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والتجاري ومشاريع الخدمات تصدرها مشروع ((بارك فيستا)) الذي يوفر قرابة 2.2 مليون متر مربع، إلى جانب مشروع ((صن فالي)) الذي يوفر إجمالي 1.7 مليون متر مخصصة للأنشطة الثلاثة. كما تضم أيضاً مشروع ((ارابيان هيلز)) الذي يطرح أكثر من 1.640 مليون متر مربع من المساحات ومشروع ((ارابيان ايستيت)) موفراً أكثر من 1.460 مليون متر مربع.

كما ضمت المدينة مشروع ((نخيل اوويسز)) طارحاً مساحات تتجاوز 1.3 مليون متر ومشاريع أخرى مثل ((ديونز هايتس)) الذي يوفر أكثر من 900 ألف متر مربع، ومشروع ((رانشز)) الذي يوفر أكثر من 800 ألف متر للاستخدام السكني والتجاري والخدمي، إضافة إلى كل من مشروعي ((رويال بالمز)) بمساحات 540 ألف متر مربع، ومشروع ((غزال بارك)) الذي يوفر 232 ألف متر مربع.

فيما توزعت 8 مشروعات أخرى داخل مدينة أبوظبي وشملت مشاريع استثمار الأراضي بجزيرة الجبيل عبر مشروعين أولهما ((بدع الجبيل 1)) لتوفير 1.2 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للتطوير، إلى جانب مشروع ((بدع الجبيل 2)) الذي يوفر أكثر من 335 ألف متر مربع.

وكان مشروع ((نوران ليفينج)) في جزيرة السعديات أحدث المشاريع الإنشائية المسجلة ويطرح 372 وحدة سكنية جديدة، وشهدت الجزيرة أيضاً خلال تلك الفترة تسجيل مشروع ((منارة ليفنج 2)) الذي يوفر 232 وحدة.

بينما شهدت جزيرة ((ياس)) تسجيل مشروع ((سما ياس)) الذي تطوره ((الدار العقارية)) لتوفير 235 وحدة سكنية، كما تم تسجيل مشروعين في مدينة خليفة لتوفير إجمالي 231 وحدة سكنية جديدة عبر مشروع ((بلازا 2)) الذي تطوره شركة ((ريبورتاج العقارية)) والذي يوفر 120 وحدة ومشروع ((فيل 11)) الذي تطوره شركة ((بورتفيل)) ويوفر 111 وحدة، بينما ضمت جزيرة الريم مشروع ((ريم ايت)) والذي تطوره شركة ((ساس العقارية))، حيث يوفر 54 وحدة سكنية جديدة.

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