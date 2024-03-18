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دراسة: اعتماد أكبر للشركات على التطبيقات السحابية

3/18/2024 7:17:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت دراسة للشركة العالمية للأبحاث والاستشارات ((IDC)) أن الشركات باتت تعتمد اليوم بشكل أكبر على التطبيقات السحابية لمختلف الأغراض مثل التعاون، وإدارة المشاريع، والخدمات المالية، حيث يقدم هذا التحول، الذي يحركه الطلب على طرق توصيل البرمجيات أكثر مرونة وقابلية للتوسع، تحديات وفرصاً لمزودي البرمجيات الساعين لأتمتة عملياتهم مع الحفاظ على جودة الخدمة.

وذكرت الدراسة أن الانتقال إلى نماذج توصيل البرمجيات كخدمة ((SaaS)) يعكس تفضيل الشركات للحلول البرمجية الحديثة عبر الإنترنت، بدلاً من الأنظمة التقليدية داخل الشركات. وعلى الرغم من فوائد هذا الانتقال مثل تقليل تعقيدات إدارة العملاء وزيادة القابلية للتوسع، إلا أنه يتطلب استثمارات كبيرة في موارد الحوسبة السحابية.

كما كشفت الدراسة أن 84% من المشترين مستعدون للاستثمار في تطبيقات ((SaaS)) المتقدمة، ما تؤكد أهمية تطوير منصات تسليم وتشغيل ((SaaS)) آلية وفعالة، حيث تبرز أهمية منصات الأتمتة التي تحول التطبيقات البرمجية الحالية إلى عروض ((SaaS)) فعالة، ما يمكن الشركات من الانتقال بسرعة إلى نموذج أعمال ((SaaS)) أكثر فعالية، وتسريع وصولها إلى السوق.

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