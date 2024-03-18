دراسة: اعتماد أكبر للشركات على التطبيقات السحابية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت دراسة للشركة العالمية للأبحاث والاستشارات ((IDC)) أن الشركات باتت تعتمد اليوم بشكل أكبر على التطبيقات السحابية لمختلف الأغراض مثل التعاون، وإدارة المشاريع، والخدمات المالية، حيث يقدم هذا التحول، الذي يحركه الطلب على طرق توصيل البرمجيات أكثر مرونة وقابلية للتوسع، تحديات وفرصاً لمزودي البرمجيات الساعين لأتمتة عملياتهم مع الحفاظ على جودة الخدمة.
وذكرت الدراسة أن الانتقال إلى نماذج توصيل البرمجيات كخدمة ((SaaS)) يعكس تفضيل الشركات للحلول البرمجية الحديثة عبر الإنترنت، بدلاً من الأنظمة التقليدية داخل الشركات. وعلى الرغم من فوائد هذا الانتقال مثل تقليل تعقيدات إدارة العملاء وزيادة القابلية للتوسع، إلا أنه يتطلب استثمارات كبيرة في موارد الحوسبة السحابية.
كما كشفت الدراسة أن 84% من المشترين مستعدون للاستثمار في تطبيقات ((SaaS)) المتقدمة، ما تؤكد أهمية تطوير منصات تسليم وتشغيل ((SaaS)) آلية وفعالة، حيث تبرز أهمية منصات الأتمتة التي تحول التطبيقات البرمجية الحالية إلى عروض ((SaaS)) فعالة، ما يمكن الشركات من الانتقال بسرعة إلى نموذج أعمال ((SaaS)) أكثر فعالية، وتسريع وصولها إلى السوق.
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