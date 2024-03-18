سوق دبي يربح 1.8 مليار درهم بدعم «إعمار العقارية»

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.30% أو ما يعادل 12.9 نقطة إلى مستوى 4275.38 نقطة، أمس، ليربح السوق أكثر من 1.8 مليار درهم، بدعم سهم ((إعمار العقارية)) الذي ارتفع 2.2% عند 8.4 دراهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.2 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 726 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهم ((الفردوس القابضة)) ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 77.5 مليون درهم، تلاه ((إعمار للتطوير)) بسيولة 50.4 مليون درهم، ثم ((إمباور)) بـ43.3 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم ((جي إف إتش المالية)) 1.94%، و((دبي للاستثمار)) 1.8%، و((العربية للطيران)) بأكثر من 1%، و((دبي الإسلامي)) 0.52%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 63.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 137.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 73.4 مليون درهم.

وأعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام وفق المراجعة الربع السنوية، اعتباراً من جلسة تداول الاثنين 18 مارس الجاري. وتصدر كل من بنك الإمارات دبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية وهيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10%، تلاها بنك دبي التجاري بنسبة 6.5%، والعربية للطيران 5.97%، ودبي للاستثمار 5.57%، وإعمار للتطوير 5.43%.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بـ0.73% إلى مستوى 9288.83 نقطة في تداولات أمس، ليربح السوق نحو 16 مليار درهم. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 199 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 75.5 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 49 مليون درهم. وصعد في سوق أبوظبي أسهم إي سفن 4.2%، وإمستيل لمواد البناء 3.7%، وأسمنت الخليج 3.6%، وطاقة 3.2%.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 17.84 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.588 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.606 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.880 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و726 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.33 مليار درهم، موزعة بواقع 940.02 مليون درهم في سوق أبوظبي، و389.6 مليون درهم في سوق دبي.

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