«هيونداي» و«كيا»: بيع 5 ملايين سيارة صديقة للبيئة في 15 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مسؤولو شركتي ((هيونداي موتور)) و((كيا كورب))؛ أكبر شركتين لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أنه تم بيع 5 ملايين سيارة صديقة للبيئة في السوق العالمي في الـ15 عاماً الماضية.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين القول إن الشركتين باعتا 5.11 ملايين وحدة من السيارات الصديقة للبيئة حتى نهاية يناير الماضي، لتتجاوز المبيعات 5 ملايين وحدة بعد 15 عاماً من بدء بيع هذه الطراز الصديقة للبيئة.
وقد باعت هيونداي وكيا 1.36 مليون سيارة صديقة للبيئة العام الماضي فقط.
وقالت الشركتان إن مبيعاتهما القوية ترجع إلى نمو سوق السيارات الكهربائية، وأضافتا أنهما تعتزمان توسيع نطاق إنتاجهما من هذا النوع من السيارات في العام الجاري.
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