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«هيونداي» و«كيا»: بيع 5 ملايين سيارة صديقة للبيئة في 15 عاماً

3/18/2024 7:17:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مسؤولو شركتي ((هيونداي موتور)) و((كيا كورب))؛ أكبر شركتين لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أنه تم بيع 5 ملايين سيارة صديقة للبيئة في السوق العالمي في الـ15 عاماً الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين القول إن الشركتين باعتا 5.11 ملايين وحدة من السيارات الصديقة للبيئة حتى نهاية يناير الماضي، لتتجاوز المبيعات 5 ملايين وحدة بعد 15 عاماً من بدء بيع هذه الطراز الصديقة للبيئة.

وقد باعت هيونداي وكيا 1.36 مليون سيارة صديقة للبيئة العام الماضي فقط.

وقالت الشركتان إن مبيعاتهما القوية ترجع إلى نمو سوق السيارات الكهربائية، وأضافتا أنهما تعتزمان توسيع نطاق إنتاجهما من هذا النوع من السيارات في العام الجاري.

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