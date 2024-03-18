الرئيس التنفيذي لسلطة «VARA» لـ« البيان »: 1000 طلب تلقتها دبي لترخيص ممارسة أعمال الأصول الافتراضية

كشفت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ((VARA)) أنها تلقت منذ تأسيسها في عام 2022 ما يزيد على 1000 طلب للحصول على تراخيص لممارسة أعمال الأصول الافتراضية، ويُبرز هذا الاهتمام الكبير ((الثقة)) الراسخة بإطار دبي التنظيمي والتزام ((الشراكة بين القطاعين العام والخاص)) بإيجاد بيئة آمنة ومبتكرة لأنشطة الأصول الافتراضية. وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي للسلطة في حوار مع ((البيان))، إن معدل اعتماد المستخدمين لتكنولوجيا الأصول الافتراضية في الإمارات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، ومن المتوقع أن يزداد انتشار المستخدمين من 27% في عام 2024 إلى ما يقرب من 30% بحلول عام 2028.

وأضاف: من المتوقع أن يحافظ السوق على معدل نمو سنوي قوي يبلغ 8% من عام 2024 إلى 2028، ووفقاً لمسار النمو هذا، من المقدر أن تصل إيرادات السوق إلى 2.26 مليار درهم (617 مليون دولار) بحلول عام 2028.

وأكد وايت أن نهج دبي في تنظيم واستخدام الأصول الافتراضية حظي باعتراف دولي واسع، حيث اعتُبر نهجاً تقدمياً وشاملاً ومحفزاً لازدهار سوق الأصول الافتراضية، وقد ساهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي كرائدة إقليمية في هذا المجال، وجعلها جهة فاعلة في المشهد العالمي للأصول الافتراضية. وفي ما يلي نص الحوار:

كم عدد تراخيص أنشطة الأصول الافتراضية التي أصدرتها السلطة منذ تأسيسها في فبراير 2022؟

أسست السلطة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 لتكون أول جهة تنظيمية في العالم تُعنى حصراً بقطاع الأصول الافتراضية، وذلك لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية ((D33))، تهدف السلطة إلى تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله)) والهادفة لجعل دبي مركزاً رائداً للاقتصاد المستقبلي العالمي المستدام.

ركزنا منذ البداية وضمن المرحلة الأولى على وضع إطار تنظيمي متجاوب ومرن يقوم على مبادئ الترخيص والإشراف الصارمة، ونسعى حالياً لتعزيز المشاركة ((المسؤولة)) وبناء منظومة لتسهيل تبادل القيمة بشكل سلس وآمن وقابل للتتبع بين الاقتصادين التقليدي والافتراضي، وقد منحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية حتى الآن 19 ترخيصاً لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، 11 منهم بدأوا عملهم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية 72 موافقة مبدئية للشركات الجديدة، سواء كانت من شركات الاقتصاد التقليدي الراغبة في دخول الاقتصاد الافتراضي أو من الشركات العالمية التي تسعى للعمل في سوق منظم بالكامل، حيث تتيح هذه الموافقات لمزودي خدمات الأصول الافتراضية البدء بتأسيس شركاتهم بينما يُكملون عملية الحصول على الترخيص الكامل من السلطة.

طلبات

كم بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص من السلطة منذ التأسيس؟

شهدت السلطة إقبالاً هائلاً من مختلف الكيانات الراغبة في العمل ضمن منظومة الأصول الافتراضية النشطة في دبي، وحتى الآن، تلقت السلطة ما يزيد عن 1000 طلب للحصول على تراخيص لممارسة أعمال الأصول الافتراضية الخاضعة للتنظيم الكامل، وذلك إلى جانب الأنشطة المسجلة التي لا تتطلب ترخيصاً كاملاً، ويُبرز هذا الاهتمام الكبير الثقة الراسخة بإطار دبي التنظيمي والتزام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإيجاد بيئة آمنة ومبتكرة لأنشطة الأصول الافتراضية.

حجم السوق

كم يقدر حجم سوق الأصول الافتراضية اليوم في الإمارات؟

يشهد سوق الأصول الافتراضية طفرة هائلة في النمو والتحول في الإمارات، ولا سيما في دبي، وتشير آخر تقديرات أبحاث السوق إلى أن إيرادات هذا السوق ستبلغ حوالي 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار) هذا العام، ويعكس هذا الرقم النمو العالمي المتزايد في هذا المجال، والرغبة التقدمية ضمن السوق الإقليمي للخدمات المالية، ما يمهد الطريق لمستقبل يمزج بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي. ومن المتوقع أن يحافظ السوق على معدل نمو سنوي قوي يبلغ حوالي 8% من عام 2024 إلى 2028، ووفقاً لمسار النمو هذا، من المقدر أن تصل إيرادات السوق إلى 2.26 مليار درهم (617 مليون دولار) بحلول 2028، ما يؤكد تزايد القبول والاستخدام للأصول الافتراضية في الإمارات، ويسلط الضوء أيضاً على إمكانية تحقيق المزيد من التطورات المبتكرة في هذا المجال.

كما يشهد معدل اعتماد المستخدمين لتكنولوجيا الأصول الافتراضية في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً. ومن المتوقع أن يزداد انتشار المستخدمين من 27% في عام 2024 إلى ما يقرب من 30% بحلول 2028، ويعد هذا الاتجاه تأكيداً على تزايد قبول الأصول الافتراضية وتكاملها في النظام المالي السائد في الدولة.

مكانة دبي

* ما هي مكانة دبي في مجال تنظيم واستخدام الأصول الافتراضية من منظور عالمي؟

- حظي نهج دبي في تنظيم واستخدام الأصول الافتراضية باعتراف دولي واسع، حيث اعتُبر نهجاً تقدمياً وشاملاً ومحفزاً لازدهار سوق الأصول الافتراضية، وقد ساهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي كرائدة إقليمية في هذا المجال، وجعلها جهة فاعلة في المشهد العالمي للأصول الافتراضية. ويعود هذا التميز إلى النهج الاستباقي والطموح لدبي، الذي تمثل في وضع إطار تنظيمي يوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر وحماية المستهلك.

وتميزت دبي بوضع لوائح تنظيمية رائدة مصممة خصيصاً لمنظومة الأصول الافتراضية، مستفيدة من المعايير العالمية القائمة، ويميز هذا النهج دبي عن العديد من السلطات القضائية الأخرى، حيث غالباً ما تحاكي اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية الخاصة بها تلك الخاصة بالتمويل التقليدي، أما سلطة تنظيم الأصول الافتراضية فتعتمد نهجاً فريداً يقوم على وضع قواعد ومعايير محددة تتناسب مع خصوصيات الأصول الافتراضية ونماذج الأعمال المرتبطة بها والتقنيات المرتبطة مثل سلسلة الكتل (البلوكتشين) والذكاء الاصطناعي.

استراتيجية

حدثنا عن استراتيجية السلطة المستقبلية لتنظيم القطاع؟

ركز جدول أعمالنا لعام 2024 على تطوير منظومة متكاملة تتيح للمؤسسات والمستهلكين الوصول بأمان إلى مجموعة واسعة من عروض الأصول الافتراضية المبتكرة، بدءاً من العملات المشفرة الأصلية إلى الأصول الواقعية المُرمَزة، وذلك بالاستفادة من الحلول المؤسسية المشفرة القائمة على تقنية ((بلوكتشين)) التي يمكن تتبعها ولا يمكن تعديلها أو حذفها.

ونؤكد العمل في سبيل تحقيق هذه الغاية من خلال التحسينات التي نجريها على البنية التحتية التنظيمية للتداول وتصميم هياكل مبتكرة للسوق لتسهيل إجراء المعاملات وتطبيق حالات استخدام فعلية تحقق المشاركة الآمنة والمرمّزة والمجزأة في الأسواق باستخدام شبكات ((بلوكتشين)) اللامركزية. وبالمثل، أود التأكيد على الدور الهام للأصول الافتراضية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد، خاصة في مجالات ((الويب 3)) و((الميتافيرس)) والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الأصول الافتراضية إلى دعم وبناء منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة تُعزز القيمة الخالية من الوسطاء مع حماية قوية للملكية الفكرية وتحقيق نمو شامل.

وتلتزم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بمشاركة القطاع بشكل مستمر في جميع جوانب عملها، وتُعد آراء ومداخلات المشاركين في السوق ونظرائنا التنظيميين، المدعومين ببروتوكولات أفضل الممارسات من مجموعة العمل المالي، جزءاً لا يتجزأ من نموذج التشغيل الخاص بنا، ونتوقع المزيد من المشاركة خلال عام 2024، بينما نسعى جاهدين نحو تحقيق نجاح جماعي للمنظومة.

فرص عمل

كيف يساهم قطاع الأصول الافتراضية اليوم في خلق فرص عمل جديدة في دبي؟

حسب الدراسات، تستضيف دبي حالياً أكثر من 1000 شركة تعمل في مجال الميتافيرس و((بلوكتشين)) الذي يزدهر اقتصادياً ويساهم بشكل أكبر في رفاهية الإمارة، وتأتي هذه التطورات ضمن إطار جهود أوسع لتحويل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي، مع استثمارات كبيرة في تقنيات مثل ((البلوكتشين)) والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

هل هناك استخدام فعلي للأصول الافتراضية على أرض الواقع؟

في قطاع الرعاية الصحية، نرى مثالاً بارزاً على استخدام الأصول الافتراضية وتقنية ((بلوكشين))، حيث تركز تطبيقاتها بشكل أساسي على إدارة البيانات بشكل آمن وفعال، بدلاً من المعاملات المباشرة، وتوفر هذه التقنيات العديد من الفوائد، مثل ضمان سلامة وخصوصية السجلات الطبية، وتسهيل تبادل البيانات الطبية بشكل آمن بين المؤسسات، وتحسين عملية تتبع والتحقق من الأدوية لمكافحة الأدوية المزيفة.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام واسع النطاق للأصول الافتراضية في مختلف القطاعات لا يزال قيد التطوير، على الرغم من تزايد الاهتمام بها واعتمادها. وتؤدي الأطر التنظيمية، مثل تلك التي وضعتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، دوراً محورياً في خلق بيئة آمنة وموثوقة لاستخدام الأصول الافتراضية على نطاق واسع. ومع تطور البيئة التنظيمية واكتمالها، وتزايد دراية الجمهور العام بالأصول الافتراضية، من المرجح أن يزداد استخدامها في المعاملات اليومية بشكل كبير.

تداول

كيف تؤثر موافقة أمريكا على إدراج صناديق تداول ((بيتكوين)) في البورصات على السوق والقطاع؟

على الرغم من تباين ردود الفعل الفورية للسوق، إلا أن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة مباشرة بالبيتكوين تعد خطوة إيجابية للقطاع.

فإضفاء الشرعية على هذه الصناديق يوفر الوضوح والشفافية، ما يعزز بدوره اعتماد الأصول الافتراضية بشكل أكبر. وتشير التقديرات إلى أن صناديق البيتكوين المتداولة ستؤدي دوراً محورياً في خلق قيمة على المدى الطويل، من خلال جذب تدفقات رأسمالية ضخمة تصل إلى 20 مليار دولار في السنة الأولى وحدها. فعلى مستوى أساسي، يفتح السماح بتداول البيتكوين من خلال منتج مالي منظم مثل صندوق الاستثمار المتداول الباب أمام طيف أوسع من المستثمرين للمشاركة بسلاسة أكبر، بما في ذلك أولئك الذين كانوا مترددين في الاستثمار المباشر في الماضي، ما سيزيد من ثقة المستثمرين وينوع قاعدة المستثمرين في السوق.

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