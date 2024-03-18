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حركة التسوق تشهد نشاطاً كبيراً ضمن حملة «رمضان في دبي»

3/18/2024 7:17:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن حركة التسوق خلال شهر رمضان المبارك تشهد نشاطاً كبيراً، في إطار حملة ((رمضان في دبي))، حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر في دبي، احتفالاً بالشهر الفضيل.

ويأتي إطلاق حملة ((رمضان في دبي)) استجابة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الذي وجه بإطلاق حملة ((رمضان في دبي)) الرامية إلى لإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل.

وفي إطار حملة ((رمضان في دبي))، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة مجموعة من تجارب التسوق الاستثنائية لسكان دبي وزوارها على مدى أيام الشهر المبارك.

وأفادت المؤسسة أنه يمكن لسكان دبي وزوارها التسوق للحصول على منتجات تطلقها العلامات التجارية المحلية والعالمية حصرياً خلال الشهر الكريم، والاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

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