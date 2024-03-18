مجموعة جميرا تعيد افتتاح فندقيها في مايوركا وكابري

أعلنت ((جميرا للفنادق والمنتجعات)) عن إعادة الافتتاح الموسمي لفندقيها المميزين على البحر الأبيض المتوسط؛ فندق ومنتجع جميرا بورت سولير وكابري بالاس جميرا.

ويتمتع فندق ومنتجع جميرا بورت سولير بموقعه المثالي بين جبال ترامونتانا المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي والبحر الأبيض المتوسط، ويوفر الفندق إطلالات بانورامية في أجواء فريدة من نوعها، مع أعلى معايير الفخامة في مايوركا بفضل التصاميم الداخلية الأنيقة والخدمات المميزة وتجارب الطعام التي لا مثيل لها.

وتوفر جميع أجنحة وغرف الفندق إطلالات بانورامية على الساحل الشمالي الغربي الخلاب لمايوركا، وقد أضيف 13 جناح جونيور جديدة مع تراسات كبيرة موسعة لعام 2024. وأصبح بإمكان الضيوف الاستمتاع بالشرفات الأمامية الزجاجية بمساحات تتراوح بين 15 و22 متراً مربعاً، وتوفر إطلالة واسعة على البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى كراسٍ خاصة للاستلقاء تحت أشعة الشمس من طراز ((Ethimo))، ما يعزز مستويات الضيافة الفاخرة.

كابري بالاس جميرا

ويقع فندق كابري بالاس جميرا في قلب مدينة أناكابري، إحدى أبرز المناطق التي ما زالت تحتفظ بجمال طبيعتها في جزيرة كابري. ويجمع تصميم الفندق بين التصميم المعاصر والجمال الطبيعي للريفييرا الإيطالية مجسداً مقولة ((دولتشي فيتا)) الإيطالية التي تعني ((الحياة جميلة))، حيث يتميز بتصميم القصر التقليدي الممزوج بالمساحات المعاصرة والديكورات الداخلية المضيئة. وسيتم إعادة افتتاح الفندق للضيوف في 25 أبريل 2024. وتعتبر الفنون والتصاميم الجذابة من أبرز عوامل الجذب في ((كابري بالاس جميرا))، بدءاً من أجنحة كابري تاتش الأنيقة مع أقمشة لورو بيانو الرائعة، وحتى الأجنحة المستوحاة من الفن الإيطالي.

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