2 مليار درهم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال يناير

ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال يناير الماضي 16.5% إلى 2.054 مليار درهم، مقابل 1.76 مليار في الفترة نفسها من 2023، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، فيما بلغ عدد الليالي الفنادقية 3.84 مليون ليلة، ووصل متوسط العائد على الغرفة إلى 535 درهماً.

وجاء الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية في دبي، بدعم ارتفاع متوسط العائد على الغرفة خلال يناير الماضي بنسبة 10% ليصل إلى 535 درهماً، مقابل 484 درهماً في يناير 2023، بالتزامن مع ارتفاع عدد الليالي الفندقية 6% الى 3.84 ملايين ليلة، مقابل 3.64 ملايين ليلة في يناير من العام الماضي.

وأكدت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نجاح قطاع السياحة بالإمارة في تجاوز مستويات العام الماضي، في جميع مؤشرات الأداء، بما فيها في مؤشرات عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة والإشغال الفندقي، في حين ارتفعت التدفقات السياحي من مختلف الأسواق خلال يناير 21% مقارنة مع يناير العام الماضي.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، وضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل لتعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي، للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

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