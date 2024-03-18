الإمارات للفلك : الأربعاء بدء فصل الربيع في الدولة

يبدأ فصل الربيع فلكيا في الدولة بعد غد (الأربعاء) العشرين من مارس الساعة 07:07 صباحا بتوقيت الإمارات (الساعة 03:07) بالتوقيت العالمي حيث ‏تحل الشمس في نقطة الاعتدال الشمسي الربيعي وتتعامد على خط الاستواء متجهة نحو مدار السرطان شمالا.

وأوضح إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه في بداية هذا الفصل تزدان المراعي والحقول وتطلع أوراق الأشجار اليانعة وتعقد الثمار ويطيب غرس الأشجار والشتلات ويتم بذر بذور النباتات المختلفة ويجود عسل النحل فيما يتميز النصف الثاني من الفصل (الذي يحين خلال الاسبوع الأول من مايو ) بارتفاع درجات الحرارة و نشاط الرياح الصيفية (البوارح).

وأشار إلى أنه مع بداية فصل الربيع يتساوى طول النهار مع طول الليل وموعد ( الاعتدال الشمسي الربيعي) وتكون الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال وتبدأ الشمس بالتعامد على النصف الجنوبي للجزيرة العربية خلال الفترة ما بين 24 أبريل و20 أغسطس القادمين وتبلغ غايتها في عمق الجزيرة العربية وغايتها شمالا يومي 21 و22 يونيو القادم مع الانقلاب الشمسي الصيفي.

ونوه إلى أنه مع بداية الربيع وفي أمسياته بعد غروب الشمس بساعتين تتألق نجوم الدب الأكبر أوبنات نعش الكبرى - كما سمتها العرب - فوق الأفق الشمالي الشرقي و تتوسط نجوم الأسد السماء فيما تنحدر الجوزاء و الشعريان عن وسط السماء نحو الغرب ويتألق النجم سهيل فوق الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس وينحدر نحو الأفق مع منتصف الفصل ويغيب نهاية أبريل وكذلك الثريا التي تغيب بعد غروب سهيل بنحو عشرة أيام.

و قال الجروان إن فصل الربيع يمتاز باعتدال الجو في بدايته ويكون معدل الحرارة 18 درجة في الحد الأدنى و32 في الحد الأقصى وتزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى ما بين 21 و38 درجة في منتصف الفصل وترتفع لتصل عند نهايته إلى ما بين 24 و41 درجة وتكون الرياح شمالية غربية نشطة وتهب فيه بعض العواصف ويحتمل مرور منخفضات جوية (السرايات) أو الاضطرابات الجوية الربيعية ويكون معدلها خلال فصل الربيع بحدود 15 مم أو 12% من متوسط الأمطار السنوية.. فيما تنشط ظاهرة نسيم البحر ونسيم البر لزيادة الفارق في درجة الحرارة بين البحر واليابسة ويظهر ما يعرف محليا باسم «الأربعين الشمالية» وهي رياح نشطة شمالية غربية تكون سائدة خلال تلك الفترة وتنشط رياح البارح أحياناً وتكون مثيرة للغبار وتتراوح متوسط السرعة العظمى مابين 27 و 30 (كم /الساعة).

ويبدأ موسم الحالات المدارية ( بأنواعها منخفض مداري ، عاصفة مدارية ، إعصار مداري ) في شمال المحيط الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع مايو إلى منتصف شهر يوليو القادمين ويصل أقصاه خلال شهر يونيو بمعدل احتمال حصول إعصار مداري واحد على الأقل في بحر العرب كل ثلاث سنوات وقد تجاوز فيه عدد الحالات المدارية التي صنفت كإعصار التي أثرت على بحر العرب خلال الخمسين سنة الماضية أكثر من 25 إعصارا .

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