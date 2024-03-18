أمريكا توافق على أول علاج جيني لأطفال مصابين بمرض وراثي نادر

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية،

الاثنين، على العلاج الجيني الذي تقدمه شركة "أورتشيرد ثيرابيوتكس" ومقرها المملكة المتحدة والمخصص للأطفال الذين يعانون من "حثل المادة البيضاء متبدل اللون"، ما يجعله أول علاج معتمد في الولايات المتحدة لهذا المرض الوراثي النادر.

ومرض "حثل المادة البيضاء متبدل اللون" هو اضطراب وراثي نادر يصيب الأطفال ويتسبب في تراكم المواد الدهنية في الخلايا وخاصة في المخ والحبل الشوكي والأعصاب الطرفية.

وقالت الشركة إنها ستقدم تفاصيل عن سعر الدواء ومدى توافره في وقت لاحق من الأسبوع. وكانت شركة الأدوية اليابانية "كيوا كيرين" استحوذت على أورتشيرد ثيرابيوتكس العام الماضي مقابل 477.6 مليون دولار.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير إنها وافقت على تقديم هذا الدواء الذي يحمل اسم "لينميلدي" في الولايات المتحدة، وهو من جرعة واحدة، للأطفال في مراحل معينة من تطور المرض.

واعتمدت الموافقة على بيانات من 37 طفلاً تلقوا دواء "لينميلدي" في تجربتين سريريتين مفتوحتين، وأظهرت نتائجهما أن العلاج قلل بشكل كبير من خطر الإصابة بضعف الحركة الشديد أو الوفاة مقارنة بالأطفال الذين لم يحصلوا على هذا العلاج.

لكن الإدارة أشارت إلى احتمال الإصابة بسرطان الدم المرتبط بالعلاج، إلى جانب تكوين جلطات دموية أو نوع من تورم أنسجة المخ.

ووفقاً للإدارة تشير التقديرات إلى أن مرض "حثل المادة البيضاء متبدل اللون" يصيب واحداً من كل 40 ألف فرد في الولايات المتحدة.

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