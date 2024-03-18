مقررة أممية: إسرائيل لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنيف /PNN / قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض
الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن "إسرائيل لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية"، وذلك في تعليقها على منع سلطات الاحتلال للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة.
وقالت ألبانيز، على حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين: "إن الظروف التي هي من صنع الإنسان وتتسبب بمواجهة أكبر عدد من الأشخاص على الإطلاق للمجاعة، إلى جانب عمليات القتل الجماعي والأذى المستمر وخلق الظروف التي تدمر حياة الإنسانية، لها اسم هو الإبادة الجماعية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن لازاريني في منشور عبر منصة "إكس"، أن سلطات الاحتلال منعته من دخول قطاع غزة، وقال: "في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، تمنعني السلطات الإسرائيلية من دخول القطاع".
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