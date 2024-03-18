مقررة أممية: إسرائيل لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف /PNN / قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرضالفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن "إسرائيل لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية"، وذلك في تعليقها على منع سلطات الاحتلال للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة.

وقالت ألبانيز، على حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين: "إن الظروف التي هي من صنع الإنسان وتتسبب بمواجهة أكبر عدد من الأشخاص على الإطلاق للمجاعة، إلى جانب عمليات القتل الجماعي والأذى المستمر وخلق الظروف التي تدمر حياة الإنسانية، لها اسم هو الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن لازاريني في منشور عبر منصة "إكس"، أن سلطات الاحتلال منعته من دخول قطاع غزة، وقال: "في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، تمنعني السلطات الإسرائيلية من دخول القطاع".



