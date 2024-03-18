اميركا : نتنياهو سيرسل فريقا لواشنطن لمناقشة عملية رفح
التاريخ
3/18/2024 7:07:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا الوضع في غزة وإن بايدن أكد التزامه بأمن إسرائيل.
واكد أن نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى واشنطن لمناقشة العملية العسكرية في رفح.
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