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إفطارات للنزلاء وذويهم في سجن ماركا - صور

3/18/2024 7:07:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم، أولى اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، والتي تنظمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك.
وجمعت مأدبة الإفطار الأولى اليوم، نزلاء مركز إصلاح وتأهيل ماركا مع ذويهم وأفراد أسرهم، في أجواء رمضانية، عبَّرت عن النهج الإنساني الذي توليه مراكز الإصلاح إهتماماً خاصاً ضمن برامجها التأهيلية للنزلاء.



















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