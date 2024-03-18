إفطارات للنزلاء وذويهم في سجن ماركا - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم، أولى اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، والتي تنظمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك.
وجمعت مأدبة الإفطار الأولى اليوم، نزلاء مركز إصلاح وتأهيل ماركا مع ذويهم وأفراد أسرهم، في أجواء رمضانية، عبَّرت عن النهج الإنساني الذي توليه مراكز الإصلاح إهتماماً خاصاً ضمن برامجها التأهيلية للنزلاء.
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