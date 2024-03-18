ولي العهد يؤدي مناسك العمرة

ولي العهد يؤدي مناسك العمرة
التاريخ
3/18/2024 7:07:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مناسك العمرة.
وكتب سموه عبر“انستغرام”،“الحمدلله الذي أكرمنا بأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل.. اللهم احفظ الأردن وأهله”.
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