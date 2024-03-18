سموتريتش يدعو لتعزيز الاستيطان ردا على عقوبات أوروبية

سموتريتش يدعو لتعزيز الاستيطان ردا على عقوبات أوروبية
التاريخ
3/18/2024 7:07:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
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