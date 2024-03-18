نتنياهو يمنع رئيس الشاباك من لقاء مسؤولة أميركية

نتنياهو يمنع رئيس الشاباك من لقاء مسؤولة أميركية
التاريخ
3/18/2024 7:07:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا من لقاء باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي التي تزور إسرائيل.
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