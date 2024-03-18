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نتنياهو يمنع رئيس الشاباك من لقاء مسؤولة أميركية

3/18/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا من لقاء باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي التي تزور إسرائيل.

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