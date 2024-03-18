توماس فريدمان: نتنياهو أسوأ زعيم في التاريخ اليهودي

توماس فريدمان: نتنياهو أسوأ زعيم في التاريخ اليهودي
التاريخ
3/18/2024 7:07:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الصحفي والكاتب الأميركي توماس فريدمان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيُدرج في التاريخ باعتباره أسوأ زعيم في التاريخ اليهودي.
وقال في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية "سأكون صادقا، أعتقد أن هذه هي أسوأ حكومة شهدتها إسرائيل على الإطلاق.
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