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الصحفي إسماعيل الغول: بقينا مكبلين بلا ملابس لـ 12 ساعة

3/18/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في اول تصريح له بعد ان أفرجت عنه سلطات الاحتلال ، قال مراسل الجزيرة إسماعيل الغول : اضطررنا إلى تسليم أنفسنا لقوات الاحتلال التي أجبرتنا على خلع ملابسنا بشكل كامل، بعد أن جرفت خيمتنا ودمرت مركباتنا

وتابع : قوات الاحتلال أبقتنا بلا ملابس لـ12 ساعة، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين .

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