الصحفي إسماعيل الغول: بقينا مكبلين بلا ملابس لـ 12 ساعة

الصحفي إسماعيل الغول: بقينا مكبلين بلا ملابس لـ 12 ساعة
التاريخ
3/18/2024 7:07:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في اول تصريح له بعد ان أفرجت عنه سلطات الاحتلال ، قال مراسل الجزيرة إسماعيل الغول : اضطررنا إلى تسليم أنفسنا لقوات الاحتلال التي أجبرتنا على خلع ملابسنا بشكل كامل، بعد أن جرفت خيمتنا ودمرت مركباتنا
وتابع : قوات الاحتلال أبقتنا بلا ملابس لـ12 ساعة، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين .
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