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قناة إسرائيلية تكشف عن أزمة في الائتلاف الحاكم

3/18/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الائتلاف الحاكم يتجه إلى أزمة على خلفية ذهاب وفد التفاوض إلى قطر.
وأضافت القناة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هددا بترك الحكومة إذا أطلق سراح سجناء فلسطينيين ملطخة أيديهم بدماء الاسرائيليين، على حد وصفهم.

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