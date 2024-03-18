قناة إسرائيلية تكشف عن أزمة في الائتلاف الحاكم

قناة إسرائيلية تكشف عن أزمة في الائتلاف الحاكم
التاريخ
3/18/2024 7:07:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الائتلاف الحاكم يتجه إلى أزمة على خلفية ذهاب وفد التفاوض إلى قطر.
وأضافت القناة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هددا بترك الحكومة إذا أطلق سراح سجناء فلسطينيين ملطخة أيديهم بدماء الاسرائيليين، على حد وصفهم.
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