توسّع الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع
التاريخ
3/18/2024 7:07:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توسّعت اليوم الاثنين الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتشمل، بجانب العاصمة الخرطوم، مدن الفاشر (غرب) وبابنوسة (جنوب) والفاو (شرق)، فيما بثت سابقا قوات الدعم السريع صورا لتعزيزات عسكرية بدارفور.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الجيش سيطرته على أجزاء واسعة من مدينة أم درمان.
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