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توسّع الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

3/18/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توسّعت اليوم الاثنين الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتشمل، بجانب العاصمة الخرطوم، مدن الفاشر (غرب) وبابنوسة (جنوب) والفاو (شرق)، فيما بثت سابقا قوات الدعم السريع صورا لتعزيزات عسكرية بدارفور.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الجيش سيطرته على أجزاء واسعة من مدينة أم درمان.

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