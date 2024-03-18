الارصاد : منخفض جوي جديد وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في اغلب المناطق تكون غزيرة على فترات خلال النهار في الأجزاء الغربية من المملكة، مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة في بعض المناطق.
ووفق ادارة الارصاد الجوية تدريجيا مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول وتخف سرعة الرياح وتتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة .
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