الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الثلاثاء من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية ، خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية،خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.
وتتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا .
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