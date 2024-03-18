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سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة

3/18/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة؛ نظراً للحالة الجوية المتوقعة.
وقالت السلطة، في بيان الاثنين، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي يستمر خلال الأيام المقبلة، وما يرافقه من هطولات للأمطار وتشكل للسيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.

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