سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة
التاريخ
3/18/2024 7:07:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة؛ نظراً للحالة الجوية المتوقعة.
وقالت السلطة، في بيان الاثنين، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي يستمر خلال الأيام المقبلة، وما يرافقه من هطولات للأمطار وتشكل للسيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.
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