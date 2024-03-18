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غوتيريش: نصف سكان غزة استنفدوا إمداداتهم من الغذاء

3/18/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن التقرير الأخير عن انعدام الأمن الغذائي في غزة يشكل إدانة مروعة للظروف التي يعيشها المدنيون على الأرض.
وأشار غوتيريش، في بيان صدر باسمه، أن كبار خبراء العالم في مجال انعدام الأمن الغذائي وثقوا بوضوح أن المجاعة في الجزء الشمالي من غزة أصبحت وشيكة.
وأضاف لقد استنفد أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة 1.1 مليون شخص، إمداداتهم الغذائية بالكامل

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