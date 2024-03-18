غوتيريش: نصف سكان غزة استنفدوا إمداداتهم من الغذاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن التقرير الأخير عن انعدام الأمن الغذائي في غزة يشكل إدانة مروعة للظروف التي يعيشها المدنيون على الأرض.
وأشار غوتيريش، في بيان صدر باسمه، أن كبار خبراء العالم في مجال انعدام الأمن الغذائي وثقوا بوضوح أن المجاعة في الجزء الشمالي من غزة أصبحت وشيكة.
وأضاف لقد استنفد أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة 1.1 مليون شخص، إمداداتهم الغذائية بالكامل
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