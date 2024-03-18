الحوثي: 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة في اليمن

الحوثي: 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة في اليمن
التاريخ
3/18/2024 7:07:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 6 غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن، ما يرفع غارات اليوم إلى 10.
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