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برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في غزة

3/18/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال برنامج الأغذية العالمي (تابع للأمم المتحدة)، الاثنين، إن نصف سكان قطاع غزة، "يكافحون جوعا كارثيا بعد أن استنفدوا تماما إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف".
وأوضح البرنامج في تقرير له، أن "1.1 مليون شخص في غزة، يعانون من أكثر مستويات انعدام الغذاء حدة (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وهو أعلى عدد على الإطلاق يسجله نظام الوقاية من العدوى ومكافحتها، لمن يواجهون جوعا كارثيا".
وأضاف التقرير، أن "المجاعة وشيكة في شمال غزة" .

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