إطلاق مبادرة لزراعة 10 ملايين شجرة في مادبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، في مدرسة المأمونية الوسطى الأساسية المختلطة، اليوم الاثنين، فعاليات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 أعوام.
وأكد مدير التربية نهار القضاة، أهمية المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء ومحاربة التصحر، وأهمية اختيار أنسب الأشجار وملاءمتها للبيئة التي تزرع بها ومراعاة ديمومة الأشجار في ظل شح المياه.
MENAFN18032024000208011052ID1107992392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.