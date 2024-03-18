جيش الاحتلال: إصابة 3 عسكريين بغزة خلال الساعات الماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف جيش الاحتلال بإصابة 3 عسكريين في معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية.
وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن 3082 ضابطاً وجندياً أصيبوا منذ اندلاع الحرب في غزة، 1482 منهم خلال العملية البرية.
ونوه إلى أن 485 عسكرياًٍ أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، و39 عسكريا قتلوا في حوادث عملياتية، 20 منهم بنيران صديقة.
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