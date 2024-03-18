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جيش الاحتلال: إصابة 3 عسكريين بغزة خلال الساعات الماضية

3/18/2024 3:14:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف جيش الاحتلال بإصابة 3 عسكريين في معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية.
وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن 3082 ضابطاً وجندياً أصيبوا منذ اندلاع الحرب في غزة، 1482 منهم خلال العملية البرية.
ونوه إلى أن 485 عسكرياًٍ أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، و39 عسكريا قتلوا في حوادث عملياتية، 20 منهم بنيران صديقة.














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