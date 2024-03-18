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السير للسائقين: احذروا هذه المخالفات الخطرة التي سببت حوادث أليمة في رمضان -فيديو

3/18/2024 3:14:58 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة السير، فيديو قصير، بيّن عدة حوادث سير خطيرة واليمة، نتج عنها إصابات ووفيات، وقعت في المملكة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.
وقالت الإدارة، إنه يجب التقيّد بقواعد المرور، والابتعاد عن المخالفات الخطرة التي تهدد الأرواح، والتي كانت من الأكثر تسبباً بوقوع الحوادث الأليمة، التي نجم عنها إصابات بليغة ووفيات، في الأيام الأولى من رمضان.
وبيّنت أن من أخطر هذه المخالفات، مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ أثناء القيادة، والذي قد يحدث عادة بسبب استخدام الهاتف النقال، أو انشغال السائق، أو بسبب نومه أو سهوه وعدم انتباهه أثناء القيادة.
وأشارت إلى أنه للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، تؤكد الادارة على اتباع ما يلي :-


الالتزام بالسرعات المقررة، والقيادة بتأنٍ وحذر، وعدم الاستعجال والتهور، فالوصول بسلام هو الأهم.
تجنب القيادة عند الإحساس بالإرهاق والنعاس، وأخذ قسط من الراحة لمن يجب عليهم القيادة.
استخدام الإشارات الضوئية الجانبية في المركبة (الغماز) لتُشعِر الآخرين بوجهتك.


⁠الابتعاد عن مشتتات الانتباه وخاصة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة او جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية.
الحفاظ على مسافة أمان بين المركبات.

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